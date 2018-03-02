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Сотрудник отеля уснул за рулем после ночной смены

Сотрудник одной из гостиниц Май-Кхао уснул за рулем, когда возвращался домой в Пхукет-Таун после ночной смены, в результате чего его автомобиль вылетел с проезжей части, сбил столики придорожного кафе и мотоцикла, а затем застрял в канаве.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Марта 2018 15:21:20

Полиция Таланга получила сообщение о дорожной аварии на Thepkrasattri Rd. около 5:30 утра пятницы, 2 марта. Прибывшие на место событий полицейские и спасатели обнаружили в придорожном кювете автомобиль Ford Fiesta, водителя Крисану Лыпрамоуна и четверых его пассажиров. Всем им удалось избежать серьезных травм.

Водитель машины рассказал полицейским, что возвращался домой после работы и уснул за рулем, что и привело к аварии. По оказания первой помощи господин Лыпрамоун был доставлен в полицейский участок Таланга. О предъявлении ему обвинений пока не сообщалось.

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