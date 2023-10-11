Сотрудник ночного клуба в Пхукет-Тауне арестован за убийство посетителя

Полиция Пхукет-Тауна раскрыла дело об убийстве 33-летнего водителя Вируна Иньи, найденного мертвым утром 9 октября у популярного ресторана и ночного клуба на набережной канала Банг-Яй. Как и предполагали следователи, мужчина получил смертельное ножевое ранение во время конфликта в заведении, а потом из последних сил добрался до своего грузовика и рядом с ним скончался. При этом смертельный удар уроженцу Пхатталунга нанес не другой посетитель, а один из сотрудников ночного клуба, пытавшийся, по его словам, выпроводить пьяного господина Инью. Обвиняемый заявил, что зарезал посетителя в рамках самообороны. При этом мужчина прямо заявил, что нож он с собой носил именно для того, чтобы защищаться.

Иккапоп Тхонгтуб

Тело 33-летнего водителя из Пхатталунга было обнаружено около 6:00 утра на отельной парковке на Kra Rd. недалеко от известного ночного заведения на набережной канала Банг-Яй. Погибший находился рядом с грузовиком, у которого была обильно испачкана кровью правая передняя часть кабины.

Судмедэксперты остановили, что к моменту обнаружения господин Инья мужчина был мертв несколько часов. Причиной смерти стало ножевое ранение под левой грудью.

Оценочное время смерти совпадало с вызовом на драку у ночного клуба, которое полиция получила в районе 2:00 ночи. В сообщении говорилось о раненом, но по приезду полицейские «не нашли никакого раненого». Осмотр места событий утром позволил обнаружить следы крови, потому версия о конфликте в клубе стала приоритетной.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили персонал заведения, включая начальника службы охраны. По итогам этих действий замначальника полиции Пхукет-Тауна подполковник Саравут Чотисуван обратился в суд за ордером на арест 28-летнего сотрудника клуба, уроженца Транга по имени Анон Тхепсонг.

Вечером того же дня, 9 октября, подозреваемого арестовали по месту проживания на Sakdidet Soi 6 в Вичите. На допросе господин Тхепсонг признался, что, действительно, ударил ножом посетителя, которого вместе с коллегами выпроваживал из клуба за буйное поведение. Мужчина был пьян и настроен на драку.

По словам господина Тхепсонга, в процессе удаления из заведения клиент – погибший Вирун Иьнья – ударил одного из сотрудников, а затем нанес удар в лицо и самому обвиняемому. Сам господин Тхепсонга уже имел при себе нож, который достал из-под сиденья мотоцикла, где возил его «для самообороны».

В итоге сотрудник клуба ударил ножом клиента, после чего поспешно сбежал на байке, выбросив по пути орудие преступления в канал Банг-Яй. По словам господина Тхепсонга, его действия были самообороной.

Уроженцу Транга предъявили обвинения в нападении с причинением физического вреда, повлекшего смерть другого человека. Дополнительные обвинения включают ношение ножа в общественном месте без обоснованной причины.

Полиция ничего не сказала о том, почему популярный ночной клуб продолжал работать в районе 2:00 ночи, тогда как по закону все подобные заведения за пределами Бангла-Роуд должны закрываться не позже полуночи.