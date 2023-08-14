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Сотрудник кафе на Пхукете арестован за участие в мошенничестве

В торговом центре у Памятника Героиням арестовали сотрудника кофейни, находившегося в розыске в связи с участием в мошеннической схеме, повлекшей ущерб в несколько миллионов бата. Арест скромного работника пхукетского общепита проводили оперативники IDMB, то есть отдела расследований городской полиции Бангкока. Также в операции участвовал PCT 5, центр по борьбе с киберпреступлениями, входящий в состав полиции Чианг-Мая.

Новости Пхукета

14 Августа 2023, 11:02 AM
Работник пхукетской кофейни сознался в том, что за вознаграждение помог мошенникам открыть подставной банковский счет на свое имя. Фото: IDMB

Работник пхукетской кофейни сознался в том, что за вознаграждение помог мошенникам открыть подставной банковский счет на свое имя. Фото: IDMB

Роль самого работника кофейни, арестованного 13 августа, была скромной – он лишь предоставил мошенникам свои личные данные для открытия банковского счета. Об этом мужчина, представившийся в видео как Ой (Oil) сам рассказал на допросе.

Полиция не назвала полного имени подозреваемого. Известно, что его имя – Винат, ему 25 лет, а прозвище (Ой из Талад-Ныа) указывает, что он либо уроженец Пхукет, либо постоянный житель провинции.

Винат – не первый из резидентов острова, задерживаемый «специальной» полицией из Бангкока в связи с помощью мошенниками. После мартовского Декрета о борьбе с киберпреступностью на Пхукете были арестованы уже несколько человек, которые за скромное вознаграждение открывали на свое имя банковские счета в интересах третьих лиц. Затем счета использовались при реализации мошеннических схем.

В случае с Винатом схема включала фальшивое мобильное приложение для упрощения юридического оформления земельных участков и изменения типа правоустанавливающих документов.

Среди потерпевших была известная тайская телеведующая, имени которой полиция не назвала. В сообщении IDMB отмечается, что «последняя жертва лишилась суммы в миллион бат». Ордер на арест Вината был получен в Нонтхабури, то есть также фактически в столице.

Бангкокская полиция напомнила, что по мартовскому декрету открытие банковского счета для неправомерного использования третьими лицами карается тюремным заключением на срок до трех лет и/или штрафом в размере 300 тыс. бат.

При этом на допросе Винат пояснил, что лишь передал заказчикам услуги свои личные даные, за что и получил вознаграждение. Открытием счета мошенники, видимо, занимались сами.

 

 

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