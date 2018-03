Сотрудник фабрики погиб в результате происшествия с погрузчиком на Пхукете Перевернувший погрузчик раздавал водителя на пхукетской фабрике по производству перчаток Great Glove Thailand Co Ltd. Иккапоп Тхонгтуб 9 Марта 2018 17:36:18 Фото: Иккапоп Тхонгтуб Полиция Таланга получила сообщение о гибели сотрудника фабрики Great Glove Thailand Co Ltd в Срисунторне незадолго до полудня 11:50. К моменту, когда спасатели и полицейские прибыли на место событий рабочий Суджет Чуачокэмнуай был уже мертв. Согласно предварительной версии, мужчина погиб в результате несчастного случая. Тело погибшего было доставлено в больницу Thalang Hospital для проведения медицинской экспертизы. Расследование можно будет завершить только когда медики, предоставят полиции свое заключение. «Согласно данным предварительного расследования, господин Чуачокэмнуай производил работы на вилочном погрузчике, когда машина перевернулась и придавила его. Увидевший происшествие коллега господина Чуачокэмнуая при помощи второго погрузчика убрал первую машину с тела, проверил, можно ли помочь мужчине, а затем вызвал полицию», – рассказал лейтенант Супорн Муангкхай.