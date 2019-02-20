Сотрудник аэропорта погиб в результате столкновения с припаркованным автобусом

Молодой сотрудник пхукетского аэропорта погиб в дорожной аварии, произошедшей ранним утром 19 февраля на шоссе, ведущем от Thepkrasattri Rd. к аэропорту (трасса 4026).

Иккапоп Тхонгтуб

20 Февраля 2019, 09:55 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Таланга получила сообщение о ДТП в районе Технического колледжа в Таланге около 5:15 утра. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили стоящий на обочине автобус с логотипом Saner Suwannachote, в заднюю часть которого врезался мотоцикл Honda Wave.

Удар был достаточно сильным, чтобы мотоцикл застрял в промятой им части кузова автобуса. Также на корпусе автобуса были видны повреждения, оставленные телом вылетевшего из седла мотоциклиста. Спасти его не удалось.

Погибший был опознан как 22-летний житель Таланга Риттичай Тоуконг. Судя по фотография с места событий, мотоциклетный шлем господина Тоуконга в момент аварии находился не у него на голове, а на сиденье мотоцикла.

По словам полиции, ДТП произошло, когда мотоциклист направлялся на работу. В правоохранительных органах полагают, что он мог не справиться с управлением мотоциклом при прохождении поворота на высокой скорости.

Водитель автобуса – 60-летний Адун Питчана – позже в тот же день явился в полицейский участок Таланга. Он рассказал, что в момент аварии спал в салоне своего транспортного средства и проснулся от звука удара. Выскочив из автобуса и увидев мертвое тело, господин Питчан, по его словам, в страхе убежал, а через несколько часов направился в полицию.

Обвинений по факту ДТП пока никому не предъявлено. При этом из сказанного выше следует, что водитель автобуса не стал скрывать, что скрылся с места аварии.