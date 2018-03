Сотрудница аэропорта Пхукета вернула пассажирке забытые ценности на 600 тыс. бат Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Пет Чанчарон наградил уборщицу Нарттайю Прасанпан, вернувшую пассажирке сумочку с ценными вещами на общую сумму свыше 600 тыс. бат. Иккапоп Тхонгтуб 28 Марта 2018 09:17:35 Фото: АоТ В воскресенье, 25 марта, уборщица Нарттайя Прасанпан обнаружила бесхозную дамскую сумочку в одном из туалетов терминала внутренних рейсов, после чего передала находку в соответствующую службу, сообщает пресс-служба госкорпорации Airports of Thailand. В найденной уборщицей сумочке Celine обнаружились часы Rolex, кошелек Prada с различными банковскими картами, ключи от автомобиля Mini Cooper и 1000 бат наличными. О находке было объявлено по громкой связи, и вскоре хозяйка сумочки Майвади Виватсонгчай пришла за своими вещами. Уборщица Нарттайя Прасанпан сразу же получила награду от Майвади Виватсонгчай, а на следующий день – от генерального менеджера аэропорта Пета Чанчарона. «Мы восхищаемся честностью Нарттайи. Причем это уже второй раз, когда уборщица из штата компании Phuket Inter Chemical Co Ltd возвращает ценные вещи законным владельцам», – заявил господин Чанчарон. О том, какую именно награду получила Нарттайя Прасанпан представители аэропорта не сообщили.