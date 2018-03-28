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Сотрудница аэропорта Пхукета вернула пассажирке забытые ценности на 600 тыс. бат

Генеральный менеджер пхукетского аэропорта Пет Чанчарон наградил уборщицу Нарттайю Прасанпан, вернувшую пассажирке сумочку с ценными вещами на общую сумму свыше 600 тыс. бат.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Марта 2018 09:17:35

Фото: АоТ
Фото: АоТ

В воскресенье, 25 марта, уборщица Нарттайя Прасанпан обнаружила бесхозную дамскую сумочку в одном из туалетов терминала внутренних рейсов, после чего передала находку в соответствующую службу, сообщает пресс-служба госкорпорации Airports of Thailand.

В найденной уборщицей сумочке Celine обнаружились часы Rolex, кошелек Prada с различными банковскими картами, ключи от автомобиля Mini Cooper и 1000 бат наличными. О находке было объявлено по громкой связи, и вскоре хозяйка сумочки Майвади Виватсонгчай пришла за своими вещами.

Уборщица Нарттайя Прасанпан сразу же получила награду от Майвади Виватсонгчай, а на следующий день – от генерального менеджера аэропорта Пета Чанчарона.

«Мы восхищаемся честностью Нарттайи. Причем это уже второй раз, когда уборщица из штата компании Phuket Inter Chemical Co Ltd возвращает ценные вещи законным владельцам», – заявил господин Чанчарон.

О том, какую именно награду получила Нарттайя Прасанпан представители аэропорта не сообщили.

 

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