Состав ВМФ Таиланда пополнится вторым транспортом-доком

Таиланд заключил соглашение с Китаем о постройке десантного транспорта-дока для ВМФ Королевства. Пополнение флота обойдется тайском бюджету в 6,1 млрд бат.

Новости Пхукета

12 Сентября 2019, 09:16 AM

Таиланд решил пополнить состав своего ВМФ вторым десантным транспортом-доком. Предположительно, выбор был сделан в пользу китайского Type 071. Фото: Kees Torn / Flickr

В настоящий момент в составе ВМФ Таиланда имеется один боевой корабль, относящийся к категории десантных транспортов-доков. Это построенный в Сингапуре и переданный Королевству в 2012 году HTMS Angthong (LPD-791) класса Endurance.

Как заявил адмирал Лычай Руддит, покупка в Китае второго подобного корабля позволит снизить нагрузку на HTMS Angthong, успевший принять участие «в бесчисленных миссиях», пишет Bangkok Post.

Адмирал Руддит указал, что строительство нового десантного транспорта-дока займет три года. При этом офицер не уточнил, к какому классу относится заказанный в Китае корабль.

Непосредственно на вооружении самой КНР стоят корабли класса Yuzhao (Type 071) водоизмещением 25 тыс. т., которые страна также поставляет на экспорт. В ряде источников говорится, что ВМФ Таиланда заказал именно Type 071, который в своей основной модификации гораздо крупнее, чем имеющийся у Королевства HTMS Angthong.

При этом адмирал Руддит добавил, что корабль позволит ВМФ Таиланда проводить «более широкий спектр операций». В частности, его планируется задействовать в совместных миссиях с подводным флотом, который пока отсутствует у Таиланда, но в будущем должен появиться. Строительство первой подводной лодки для ВМФ Королевства прямо сейчас ведется в Китае, лодка класса Yuan (S26T) должна быть передана Таиланду в 2023 году.