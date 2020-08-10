Сорвавшегося со скал рыбака спасли в Раваи

Дежурящие на пляже Най-Харн лайфгарды спасли рыбака, которого смыло волной со скалы утром 9 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о происшествии на мысе Кратхинг (неподалеку от пляжа Най-Харн) поступило в муниципалитет Раваи около 10:30 утра. Спасатели приняли информацию, после чего переадресовали ее дежурившим на Най-Харне лайфгардам во главе с Джулой Нонтри.

Как рассказал господин Нонтри, спасатели выдвинулись на место событий на аквабайке со спасательной доской и через три минуты нашли находившегося без сознания 51-летнего рыбака Чиравата Чуттивисанчая.

«Когда мы нашли его, он лежал на спине и был без сознания. На лбу у него была кровоточащая рана, а лицо стало пунцовым», – сообщил господин Нонтри.

Пострадавшего на аквабайке доставили на пляж Ао-Сен, но к моменту прибытия туда мужчина перестал дышать. После пяти минут сердечно-легочной реанимации мужчина ожил, после чего его на скорой помощи отвезли в больницу Chalong Hospital.











