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Сорвавшегося со скал рыбака спасли в Раваи

Дежурящие на пляже Най-Харн лайфгарды спасли рыбака, которого смыло волной со скалы утром 9 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Августа 2020, 09:27 AM
Фото: Phuket Surf Lifesaving

Фото: Phuket Surf Lifesaving

Фото: Phuket Surf Lifesaving

Фото: Phuket Surf Lifesaving

Фото: Phuket Surf Lifesaving

Фото: Phuket Surf Lifesaving

Сообщение о происшествии на мысе Кратхинг (неподалеку от пляжа Най-Харн) поступило в муниципалитет Раваи около 10:30 утра. Спасатели приняли информацию, после чего переадресовали ее дежурившим на Най-Харне лайфгардам во главе с Джулой Нонтри.

Как рассказал господин Нонтри, спасатели выдвинулись на место событий на аквабайке со спасательной доской и через три минуты нашли находившегося без сознания 51-летнего рыбака Чиравата Чуттивисанчая.

«Когда мы нашли его, он лежал на спине и был без сознания. На лбу у него была кровоточащая рана, а лицо стало пунцовым», – сообщил господин Нонтри.

Пострадавшего на аквабайке доставили на пляж Ао-Сен, но к моменту прибытия туда мужчина перестал дышать. После пяти минут сердечно-легочной реанимации мужчина ожил, после чего его на скорой помощи отвезли в больницу Chalong Hospital.





 

 

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