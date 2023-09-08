Соревнования серферов стартовали в Калиме

Более 120 профессиональных спортсменов и любителей серфинга начали демонстрацию своих умений на ежегодных соревнованиях Kalim Reef Surfers Contest, проходящих в Калиме, как именуется северная оконечность Патонга. Время выступлений – примерно с 8:00 утра и до 16:00 дня.

Новости Пхукета

Турнир стартовал сегодня в 9:00 утра. На церемонию открытия приехали вице-президент административной организации Пхукета (РРАО) Анупап Ветванитчанонг, мэр Патонга Чалермсак Манисри и другие официальные лица.

Выступления будут продолжаться с утра и почти до самого конца светового дня в Калиме в течение всех выходных 9-10 августа, начиная с 8:00 утра. Финалы будут проходить в воскресенье, 10 августа, примерно с 12:15 до 14:00.

Изначально сообщалось, что соревнования Kalim Reef Surfers Contest 2023 будут проходить в пяти дивизионах, но сейчас их в расписании уже шесть:

Шортборд, открытый турнир;

Шортборд, турнир Masters;

Лонгборд, мужчины;

Лонгборд, женщины;

Детский турнир, мальчики, до 14 лет.

Детский турнир, девочки, до 14 лет.

Подробное расписание доступно на Liveheats. На странице Facebook.com/kalimreefsurfers ведется прямая трансляция, но качество оставляет желать лучшего. Лучше приезжать и смотреть живьем, благо, погода располагает.