Соревнования серферов стартовали в Калиме

Турнир стартовал сегодня в 9:00 утра. На церемонию открытия приехали вице-президент административной организации Пхукета (РРАО) Анупап Ветванитчанонг, мэр Патонга Чалермсак Манисри и другие официальные лица.
Выступления будут продолжаться с утра и почти до самого конца светового дня в Калиме в течение всех выходных 9-10 августа, начиная с 8:00 утра. Финалы будут проходить в воскресенье, 10 августа, примерно с 12:15 до 14:00.
Изначально сообщалось, что соревнования Kalim Reef Surfers Contest 2023 будут проходить в пяти дивизионах, но сейчас их в расписании уже шесть:
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Шортборд, открытый турнир;
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Шортборд, турнир Masters;
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Лонгборд, мужчины;
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Лонгборд, женщины;
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Детский турнир, мальчики, до 14 лет.
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Детский турнир, девочки, до 14 лет.
Подробное расписание доступно на Liveheats. На странице Facebook.com/kalimreefsurfers ведется прямая трансляция, но качество оставляет желать лучшего. Лучше приезжать и смотреть живьем, благо, погода располагает.