Соревнования по серфингу стартуют в Калиме

Муниципалитет Патонга и Kalim Reef Surfers Club приглашают жителей и гостей острова поддержать участников соревнований Kalim Reef Surfers Surfing 2022, которые стартуют сегодня (16 сентября) в Калиме и продлятся до воскресенья включительно.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 08:00 AM

Соревнования Kalim Reef Surfers Surfing 2022 стартуют сегодня и продлятся три дня.