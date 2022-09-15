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Соревнования по серфингу стартуют в Калиме

Муниципалитет Патонга и Kalim Reef Surfers Club приглашают жителей и гостей острова поддержать участников соревнований Kalim Reef Surfers Surfing 2022, которые стартуют сегодня (16 сентября) в Калиме и продлятся до воскресенья включительно.

Новости Пхукета

16 Сентября 2022, 08:00 AM
Соревнования Kalim Reef Surfers Surfing 2022 стартуют сегодня и продлятся три дня.

Соревнования Kalim Reef Surfers Surfing 2022 стартуют сегодня и продлятся три дня.

Организаторами трехдневных соревнований выступают муниципалитет Патонга, а также Kalim Reef Surfers Club, Surfing Baan Kalim Community, Patong Surf Club и Phuket Surf Club.

Соревнования будут проходить в пяти дивизионах, победители которых получат как памятные награды, так и денежные призы:

- Open Shortboard (без ограничений по полу и возрасту);

- Open Longboard (без ограничений по полу и возрасту);

- Masters (без ограничений по полу, возраст – 35 лет и старше);

- Groms Division under-14 (юноши и девушки младше 14 лет);

- Groms Division under-18 (юноши и девушки в возрасте 14-18 лет).

Поселок Калим и одноименный пляж находятся к северу от Патонга. Данный участок побережья отличается обилием скал, что отражено в названии местного объединения серферов Kalim Reef Surfers Club.

 

 

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