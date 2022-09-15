Соревнования по серфингу стартуют в Калиме

Организаторами трехдневных соревнований выступают муниципалитет Патонга, а также Kalim Reef Surfers Club, Surfing Baan Kalim Community, Patong Surf Club и Phuket Surf Club.
Соревнования будут проходить в пяти дивизионах, победители которых получат как памятные награды, так и денежные призы:
- Open Shortboard (без ограничений по полу и возрасту);
- Open Longboard (без ограничений по полу и возрасту);
- Masters (без ограничений по полу, возраст – 35 лет и старше);
- Groms Division under-14 (юноши и девушки младше 14 лет);
- Groms Division under-18 (юноши и девушки в возрасте 14-18 лет).
Поселок Калим и одноименный пляж находятся к северу от Патонга. Данный участок побережья отличается обилием скал, что отражено в названии местного объединения серферов Kalim Reef Surfers Club.