Соревнования по серфингу Kalim Reef Surfers начинаются в Патонге

Соревнования по серфингу в Калиме будут проходить ежедневно с 8:00 утра, начало выступлений – с 9:30. Вход для зрителей свободный.
На побережье организовали минимальную инфраструктуру для гостей, впрочем, там предполагается только смотреть выступления. Для развлечений к услугам гостей Kalim Reef Surfers Contest – весь Патонг.
Соревнования Kalim Reef Surfers Contest 2023 будут проходить в пяти дивизионах:
- Шортборд, мужчины, открытый турнир;
- Лонгборд, мужчины, открытый турнир;
- Лонгборд, женщины, открытый турнир;
- Детский турнир, мальчики, до 14 лет.
- Детский турнир, девочки, до 14 лет.
Всего в списке участников значатся 125 человек, включая чемпионку мира и Юго-Восточной Азии в разных дисциплина (флоуборд, серф) Анниссу Флинн.
Из русскоговорящего сообщества будут участвовать тройка спортсменов Pirate Phuket Surf School в составе Александра Маркина, Дарьи Урядовой и Сергея Ланина. Как спортсмены без клубов зарегистрированы Игорь Вечканов из Aviasales и Александр Зыкович.
Победителей и призеров во всех дивизионах ждут памятные призы и денежные премии. Дополнительную информацию можно найти на www.facebook.com/kalimreefsurfers.