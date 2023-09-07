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Соревнования по серфингу Kalim Reef Surfers начинаются в Патонге

На Пхукете завершаются последние приготовления к ежегодным соревнованиям по серфингу Kalim Reef Surfers. Турнир начнется 8 сентября и продлится по 10 сентября включительно. Место проведения, как следует из названия, «пляж» Калим, то есть северная оконечность Патонга.

Новости Пхукета

7 Сентября 2023, 03:41 PM
Соревнования Kalim Reef Surfers Surfing 2023 стартуют завтра и продлятся три дня. Фото: Kalim Reef Surfers

Соревнования Kalim Reef Surfers Surfing 2023 стартуют завтра и продлятся три дня. Фото: Kalim Reef Surfers

Соревнования по серфингу в Калиме будут проходить ежедневно с 8:00 утра, начало выступлений – с 9:30. Вход для зрителей свободный.

На побережье организовали минимальную инфраструктуру для гостей, впрочем, там предполагается только смотреть выступления. Для развлечений к услугам гостей Kalim Reef Surfers Contest – весь Патонг.

Соревнования Kalim Reef Surfers Contest 2023 будут проходить в пяти дивизионах:

  • Шортборд, мужчины, открытый турнир;
  • Лонгборд, мужчины, открытый турнир;
  • Лонгборд, женщины, открытый турнир;
  • Детский турнир, мальчики, до 14 лет.
  • Детский турнир, девочки, до 14 лет.

Всего в списке участников значатся 125 человек, включая чемпионку мира и Юго-Восточной Азии в разных дисциплина (флоуборд, серф) Анниссу Флинн.

Из русскоговорящего сообщества будут участвовать тройка спортсменов Pirate Phuket Surf School в составе Александра Маркина, Дарьи Урядовой и Сергея Ланина. Как спортсмены без клубов зарегистрированы Игорь Вечканов из Aviasales и Александр Зыкович.

Победителей и призеров во всех дивизионах ждут памятные призы и денежные премии. Дополнительную информацию можно найти на www.facebook.com/kalimreefsurfers.

 

 

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