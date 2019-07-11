Соревнования по рыбалке в тяжелом весе прошли в Exotic Fishing Thailand

В клубе Exotic Fishing Thailand прошли соревнования по пресноводной рыбалке. В индивидуальном зачете победил француз Микаэль Реньи, в командном - дуэт Team Malaysia, состоявший из отца и сына.

Майк Бейли

Рыбаки самых разных возрастов и из самых разных стран мира собрались 30 июля и 6 июля в комплексе Exotic Fishing Thailand, чтобы принять участие в первых в своем формате соревнованиях по спортивной рыбалке в пресной воде в Таиланде. В течение каждого из дней с 8:00 утра до 19:00 вечера рыбаки выясняли, кто из них лучше управляется с гигантскими меконгскими сомами, бразильскими арапаймами, миссисипскими панцирниками, амазонскими сомами-плоскоголовниками и другими крупнейшими представителями пресноводной фауны, масса некоторых из которых превышает сотню килограмм.

Программа каждого из турниров включала завтрак в ресторане у озера и барбекю после окончания рыбалки. Победителей ждали официальные награды Exotic Fishing Thailand, ценные призы на 1 млн бат в сумме и, естественно, возможность на законных основаниях хвастаться результатами. На следующем же турнире по пресноводной рыбалке к этому списку добавиться возможность увидеть себя на спортивном канале TrueVision, который будет транслировать соревнования.

В первый день соревнования проводились в индивидуальном зачете, а во второй – в командном. Победитель выявлялся по суммарной длине пойманных озерных гигантов, при этом замеры добычи проводились прямо в воде, чтобы минимизировать стресс для рыб, которых после регистрации результата, разумеется, отпускали дальше гулять по озеру. Многие из участников решили приехать в клуб заранее, чтобы освоиться на месте и познакомиться с потенциальной добычей. Зачастую некоторые из них при этом сетовали, что использовали свой запас удачи и выловили своих призовых сомов и арапайм слишком рано.

На соревнованиях в индивидуальном зачете количество пойманных участникам рыб было ниже среднего, но борьба от этого не стала ни менее напряженной, ни менее зрелищной. По итогам дня победу одержал француз Микаэль Реньи, бывший чемпион мира по ловле карпа. Второе место занял британец Джон Пирс, а третье – его соотечественник Льюис Джейнс. При этом Джейнс сам бы праздновал победу, если бы не сорвавшаяся последняя рыба. Сумей британец совладать с добычей, он обошел бы и Пирса и Реньи.

На командных соревнованиях схватка была не менее ожесточенной, а лидер в течение дня менялся пять раз. Первым счет открыл 14-летний Хейден Шуберт из Малайзии, выступавший с отцом Нилом в команде Team Malaysia. Отец и сын приехали на соревнования заранее и успели попрактиковаться, выловив в общей сложности одиннадцать рыб, включая двух арапайм. Успех в той же точке озера непосредственно на самом турнире сразу вдохновил Team Malaysia, о чем красноречиво говорили их лица.

Впрочем, занявший третье место неделей ранее Льюис Джейнс, выступавший теперь в составе команды Team Lewis Janes, сдаваться был не намерен. Несмотря на сорвавшуюся арапайму (комментарий Джейнса по этому поводу не представляется возможным опубликовать в газете), он за час до конца турнира вырвался вперед, выудив двух сомов вунду. Чаша весов определенно качнулась в пользу британца, но Team Malaysia ответила на это собственным вунду, а под занавес поймала вдобавок двух амазонских плоскоголовых сомов и арапайму, забив три финальных гвоздя в крышку гроба конкурента.

Третий результат в командном зачете показала команда Тома Энгберта, а судьба четвертого решилась в прямом смысле слова на последней минуте, когда Джон Пирс после продолжительно борьбы одолел двухметрового меконгского сома и оставил позади пхукетский дуэт Мартина Хилла и Дейва Шона Томаса, финишировавших пятыми.

Следующая серия из двух турниров по пресноводной рыбалке в Exotic Fishing Thailand пройдет 27-28 июня и 4-5 июля 2020 года. Все участники первых соревнований уже подтвердили намерения записаться и на них.

Ближайшим же мероприятием в Exotic Fishing Thailand будет стартующий 1 ноября челлендж, в рамках которого в озере будут помечены специальными бирками 50 различных рыб. Рыбака, выловившего одну из этих особей, ждет ценный приз. Челлендж продлится до 1 марта.