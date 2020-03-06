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Соревнования по кроссфиту Island Battleground 2020 прошли на Пхукете

Более 130 человек приняли участие во вторых соревнованиях Island Battleground в Чалонге.

Джей-Пи Местанза

8 Марта 2020, 09:00 AM
Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин. Фото: Hip Panakorm Santayanon

Свою романтику можно найти, в чем угодно. Даже в лязге металлических штанг по стойкам, грохоту ног по бетонному полу, ритмичных криках толпы, повторяющей: «Давай еще». И как раз все это было в наличии в Tiger Muay Thai выходные 22-23 февраля. В эти дни в спортклубе проходили вторые ежегодные соревнования по кроссфиту Island Battleground, собравшие в этот раз свыше 130 спортсменов.

Публика на Island Battleground 2020 была самая разнообразная. Были там и дебютанты, впервые принимавшие участие в подобных соревнованиях, и профессиональные атлеты с внушительным опытом, и те, кого можно назвать не растерявшими форму ветеранами. Собравшихся в Tiger Muay Thai мужчин и женщин объединяло желание проверить себя на прочность и побороться за призы.

Программа двухдневных соревнований по кроссфиту включала в общей сложности восемь дисциплин, при этом, кроме состязаний в индивидуальном разряде, был еще и разряд парный. При этом соревновались спортсмены не только в самом Tiger Muay Thai, но и за его пределами, в частности, на холме Большого Будды.

Благодаря активной поддержке спонсоров, победителей Island Battleground 2020 ждали не только денежные призы, но и другие подарки, включая ваучеры от Blue Tree Phuket и Elevate Recovery Lounge. Последнее, пожалуй, было особенно актуально после тяжелой борьбы.

«Количество участников и общий успех Island Battleground 2020 переполняют меня счастьем. И я благодарен за поддержку со стороны Tiger Muay Thai, волонтеров и судейской команды», – заявил организатор соревнований и тренер Tiger Muay Thai Джой Сомерс.

Господин Сомерс также заверил, что в следующем году вновь намерен собрать поклонников кроссфита на очередной Island Battleground.

«Меня крайне вдохновляет видеть, как сообщество фанатов кроссфита собирается на Пхукете», – пояснил организатор Island Battleground.

 

 

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