Соревнования по гребле на каноэ прошли на Пхукете

Муниципалитет Вичита организовал 11-е ежегодные соревнования по гребле на каноэ. Мероприятие прошло в устье клонга Мудонг в воскресенье, 21 августа.

Новости Пхукета

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Как сообщает PR-служба муниципалитета Вичита, соревнования в 9:30 утра открыл мэр района Чотивит Пхипхат. Среди гостей были другие официальные лица из различных ведомств, представители спортивных организаций провинции, педагоги и учащиеся пхукетских школ.

В качестве целей мероприятия были заявлены вовлечение детей и взрослых в спорт и привлечение внимания к необходимости сохранения окружающей среды, в частности, мангровых зарослей. Также организаторы хотели рассказать острову о клонге Мудонг как потенциальной достопримечательности Пхукета.

Соревнования проходили в нескольких возрастных группах, причем в самой младшей состязались дети до 12 лет. Впрочем, ожесточенная борьба за кубки развернулась во всех дивизионах.

