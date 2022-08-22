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Соревнования по гребле на каноэ прошли на Пхукете

Муниципалитет Вичита организовал 11-е ежегодные соревнования по гребле на каноэ. Мероприятие прошло в устье клонга Мудонг в воскресенье, 21 августа.

Новости Пхукета

23 Августа 2022, 09:00 AM
Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Соревнования по гребле на каноэ в Вичите. Фото: Муниципалитет Вичита

Как сообщает PR-служба муниципалитета Вичита, соревнования в 9:30 утра открыл мэр района Чотивит Пхипхат. Среди гостей были другие официальные лица из различных ведомств, представители спортивных организаций провинции, педагоги и учащиеся пхукетских школ.

В качестве целей мероприятия были заявлены вовлечение детей и взрослых в спорт и привлечение внимания к необходимости сохранения окружающей среды, в частности, мангровых зарослей. Также организаторы хотели рассказать острову о клонге Мудонг как потенциальной достопримечательности Пхукета.

Соревнования проходили в нескольких возрастных группах, причем в самой младшей состязались дети до 12 лет. Впрочем, ожесточенная борьба за кубки развернулась во всех дивизионах.

 

 

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