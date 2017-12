Соревнования по борьбе прошли на Пхукете На «улице боксеров» в Чалонге прошли первые соревнования Siam Sub Series, собравшие борцов из 22 стран мира. Джей-Пи Местанза 6 Декабря 2017 10:39:43 Участие в соревнованиях приняли 59 спортсменов. Фото: Jeff Sainlar Несмотря на то, что Пхукет является одной из столиц единоборств Азии, соревнований по борьбе на острове проходит мало. Впрочем, возможно, это удастся изменить Алексу Шилду, который вместе с командой единомышленников организовал 2 декабря первый турнир Siam Sub Series, который, по его замыслу, должен вырасти в серию регулярных событий. Соревнования были открыты для представителей самых разных единоборств, однако больше всего на Siam Sub Series было обладателей поясов джиу-джитсу. Всего турнир собрал 59 участников из 22 стран, соревновавшихся в различных группах в зависимости от веса и уровня спортивных навыков. Среди участников были и бойцы смешанного стиля, и тренеры, ведущие занятия в клубах на Soi Ta-Iad. Взвешивание бойцов проходило в Indeed Tattoo Phuket, а сами поединки – в Tiger Muay Thai. Cпонсорами соревнований выступили около полудюжины компаний, преимущественной с Soi Ta-Iad. «На Пхукете настолько высокая концентрация бойцов, что здесь просто обязан быть свой турнир. Наше событие стало по-настоящему международным, участие в нем принимали спортсмены из 22 стран» – заявил организатор Siam Sub Series и профессиональный боец ММА Алекс Шилд. Среди победителей турнира действительно были бойцы, имена которых известны в ММА и джиу-джитсу. Так победителем в категории Advanced (75 кг) стал чемпион польского ММА-промоушена Клебер Койе Ербст (полный список победителей организаторы еще не озвучили). Кроме того, участие в Siam Sub Series приняли Мэллори Мартин (Invicta Fighting Championship) и Тиффани Тео (ONE Championship). Следующее мероприятия в рамках Siam Sub Series запланировано на начало 2018 года. «У меня много планов на будущее, но я намерен двигаться шаг за шагом, чтобы все получилось в лучшем виде. В частности, я планирую представить эти соревнования в других частях Таиланда или даже по всей Азии», – заяви Алекс Шилд.