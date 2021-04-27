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Сообщения о COVID-19 начали принимать на гоярчую линию полиции 191

Королевская полиция Таиланда добавила свою горячую линию 191 в список телефонных номеров, по которым можно сообщить о коронавирусе Впрочем, приоритетными остаются основные линии 1668 и 1669.

Новости Пхукета

27 Апреля 2021, 04:37 PM
Генерал полиции Дамронгсак Киттипрапат. Фото: NNT

Генерал полиции Дамронгсак Киттипрапат. Фото: NNT

О том, что полиция выделила часть своих мощностей на прием сообщений о коронавирусе объявил заместитель главы полиции генерал-полковник Дамронгсак Киттипрапат, сообщает агентство NNT. Заявлению предшествовала видеоконференция с главами региональных штабов по 1-9 регионам (включая Пхукет) и представителями профильных ведомств и органов власти.

Согласно заявлению генерала Киттипрапата, в распоряжении национальной полиции есть 1,2 тыс телефонных линий для круглосуточного приема сообщений о коронавирусе.

Впрочем, горячая линия 191 все же рассматривается как дополнительная. Гражданам рекомендуется использовать выделенные коронавирусные линии 1668 и 1669, поскольку основная задача линии 191 – принимать сообщения об экстренных ситуациях и преступлениях.

 

 

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