Сомчай-спайдермен из Ялы арестован за серию краж на Пхукете

Полиция раскрыла дело о незаконном проникновении в офис Islam Bank в Пхукет-Тауне. Злоумышленник по имени Сомчай оказался серийным вором из Ялы, приехавшим на Пхукет в мае и совершившим шесть незаконных проникновений с целью краж за три недели своих гастролей. При этом только только попытка вынести что-нибудь из Islam Bank оказалась неудачной, поскольку Сомчая спугнула сигнализация. Во всех прочих случаях вор-акробат, прозванный полицией «спайдерменом», уходил с добычей. Даже в булочной, куда он проник в одну ночь с банком, Сомчай-спайдермен нашел, чем поживиться.

Новости Пхукета

Полиция объявила об аресте Сомчая-Спайдермена на той же пресс-конференции, на которой сообщила об аресте угонщика, решившего устроить GTA в реальной жизни. Фото: PR Phuket

Полиция объявила об аресте Сомчая-Спайдермена на той же пресс-конференции, на которой сообщила об аресте угонщика, решившего устроить GTA в реальной жизни. Фото: PR Phuket

Полиция объявила об аресте Сомчая-Спайдермена на той же пресс-конференции, на которой сообщила об аресте угонщика, решившего устроить GTA в реальной жизни. Фото: PR Phuket

Полиция объявила об аресте Сомчая-Спайдермена на той же пресс-конференции, на которой сообщила об аресте угонщика, решившего устроить GTA в реальной жизни. Фото: PR Phuket

Полиция объявила об аресте Сомчая-Спайдермена на той же пресс-конференции, на которой сообщила об аресте угонщика, решившего устроить GTA в реальной жизни. Фото: PR Phuket

Об аресте 44-летнего Сомчая Сэ-Ина из провинции Яла было объявлено на пресс-конференции с участием шефа полиции Пхукета генерал-майора Сермпхана Сириконга, прошедшей 15 июня в Пхукет-Тауне.

Генерал Сириконг рассказал о двух резонансных делах – об угоне машины в Ко-Кэу, который закончился в лучших традициях игры GTA, а также об аресте Сомчая-спайдермена, соверившего шесть акробатических проникновений в разные офисы и фирмы через крыши, окна и балконы верхних этажей.

Деятельность господина Сэ-Ина привлекла к себе внимание после того, как он попытался обокрасть булочную-кондитерскую Siam Bakery и офис Islam Bank на Yaowarat Rd в ночь на 5 июня. В оба помещения мужчина проник через крышу, спустившись в торговые залы по веревке. Из булочной Сомчай-спайдермен вынес беспроводную колонку и 630 бат наличными. В банке же сработала сигнализация, так что акробат был вынужден уйти с пустыми руками.

Следователи долго изучали камеры уличного наблюдения с места этого преступления и, видимо, ряда других похожих. В итоге полицейские установили личность подозреваемого и 13 июня пришли в отель, где он проживал. Как оказалось, мужчина буквально за несколько часов до этого совершил очередную кражу со взломом.

При обыске у господина Сэ-Ина изъяли маску с прорезью для глаз, черные перчатки, болгарку, несколько тысяч бат наличными и пистолет Glock калибра 9 мм с шестью патронами к нему.

На допросе Сомчай-спайдерем сознался, что приехал на Пхукет в мае и занимался на острове исключительно кражами. Работы у него не было и найти ее он не стремился.

Мужчина в итоге совершил шесть незаконных проникновений:

22 мая, 22:20. Лапшичная кханом джин в Пхукет-Тауне; 28 мая, 1:00. Мотомастерская в Вичите; 5 июня, 2:30. Булочная Siam Bakery на Yaowarat Rd.; 5 июня, 4:50. Отделение Islam Bank на Yaowarat Rd.; 11 июня, 5:00. Ювелирный магазин на Ranong Rd.; 13 июня, 4:30. Салон Kim’s Massage на Yaowarat Rd.

Все эти кражи полиция перечислила на плакате, который напечатала специально к пресс-конференции. Также следователи указали точки на карте, где Сомчай-спайдермен совершил преступления.

На плакате отсутствует информация о добыче господина Сэ-Ина в каждой из локаций, но некоторые данные приводит газета Matichon. Она, в частности, указывает, что в булочной Сомчай нанес ущерба на 6,6 тыс. бат, в мотомастерской – на 61 тыс., в лапшичной – на 382 тыс.

Про ювелирный магазин и салон массажного ничего не говорится, но на фото видна изъятая в качестве улики таблчика из салона, которую Сомчай-спайдермен зачем-то прихватил собой.

Также Matichon подтверждает, что проникновение в Islam Bank через крышу с дальнейшим спуском по веревке, как в фильме «Миссия невыполнима», было не разовым чудачеством, а фирменным стилем 44-летнего Сомчая. Мужчина проникал в выбранные места через крыши, балконы и окна верхних этажей. Полиция отметила, что днем он объезжал улицы на мотоцикле и присматривал цели, а ночью отправляся красть.

Господину Сэ-Ину были предъявлены обвинения во множественных кражах со взломом, а также в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.