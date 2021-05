Сольный забег через весь Пхукет в поддержку One Phuket

Дата/Время начала: 26 Июня 2021, 06:00 AM - 26 Июня 2021, 04:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Фанат бега из Великобритании и член школьного сообщества KIS Phuket Марк Джиллет планирует забег по Пхукету на 70 км с целью сбора средств для проекта Scholars of Sustenance. Марк стартует с мыса Промтхеп (самой южной точки острова) и за девять часов пробежит вдоль западного побережья до моста Sarasin Bridge на севере. На пути атлета ждут холмы, песчаные пляжи и другие препятствия. Вы можете поддержать инициативу Марка пожертвованием в адрес One Phuket через Scholars of Sustenance или через аккаунт One Phuket на платформе Weeboon. Следить за приключением Марка можно на www.instagram.com/markgonarun.