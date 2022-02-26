Соцсети возмущены арестом торговки цветами в Патонге

Пользователи социальных сетей обрушились с критикой на полицию Патонга после ареста женщины, продававшей цветы на Bagnla Rd. В ходе ареста полицейские в гражданской одежде применили к торговке силу, причем сделали это в присутствии двух ее дочерей. Вопросы вызвала и сама манера, в которой старший из полицейских общался с женщиной.

Иккапоп Тхонгтуб

Шеф полиции Патонга признал, что задержание торговки цветами произвели его сотрудники. Однако никак не пояснил, почему они были в гражданской одежде и вели себя не вполне в соответствии с уставом и обычными нормами порядочности.

Шеф полиции Патонга признал, что задержание торговки цветами произвели его сотрудники. Однако никак не пояснил, почему они были в гражданской одежде и вели себя не вполне в соответствии с уставом и обычными нормами порядочности.

Шеф полиции Патонга признал, что задержание торговки цветами произвели его сотрудники. Однако никак не пояснил, почему они были в гражданской одежде и вели себя не вполне в соответствии с уставом и обычными нормами порядочности.

Чанпен Лыадсурин была арестована неподалеку от закрытого Red Infinity Go Go Bar и ночного клуба Illusion около 2:00 ночи 24 февраля. Инцидент был снят на видео и выложен в сеть родственниками женщины.

Как пояснил муж госпожи Лыадсурин – 39-летний Ванчат Пэтмод – его супругу обвинили в торговле в общественном месте без разрешения и оскорблении официального лица при исполнении им служебных обязанностей. Сумма штрафа составила 5 ты. Бат.

Как рассказал господин Пэтмод, к его супруге и двум дочерям подошли трое мужчин в гражданской одежде. Старший из них (на видео он одет в футболку Honda Repsol и красную бейсболку) потребовал, чтобы женщина предъявила удостоверение личности.

«Мужчина спросил мою жену: «Кто разрешил тебе торговать здесь? Ты знаешь, кто я такой?», – пересказал события господин Пэтмод.

Госпожа Лыадсурин подчинилась требованию и предъявила удостоверение личности, однако мужчину в футболке Honda Persol это не удовлетворило и он продолжил свои заявления: «Ты знаешь, кто я? Ты знаешь, насколько я большой человек? Почему ты торгуешь здесь? Ты меня не знаешь?»

Женщина поинтересовалась, с кем имеет дело, но в ответ получила от мужчины требование «не повышать на него голос» и угрозу оказаться в суде (что и произошло).

«Ее семья – просто обычные люди, пытающиеся заработать на жизнь. Я не знаю, что делать с этим полицейским. Я просто увидел видео и был шокирован увиденных. Когда все происходило, мои дочери стояли и плакали, потому что не могли помочь матери», – заявил господин Пэтмод.

Дочери мужчины настояли на том, что если он пойдет полицейский участок, то должен делать это только в сопровождении сотрудника полиции в форме, «поскольку без формы кто угодно может выдавать себя за полицейского». Господин Пэтмод действительно пришел в участок, но там ему подтвердили, что на видео действительно запечатлен сотрудник полиции.

Шеф полиции Патонга полковник Суджин Нилабади позже подтвердил, что ему известно об инциденте и о реакции на него.

«Полиция получила жалобы на группу торговцев, продающих цветы и беспокоящих туристов. Сотрудники в гражданской одежде отправились в указанное место для исполнения обязанностей и обнаружили группу соответствующих лиц, после чего задержали их для привлечения к ответственности», – заявил полковник Нилабади

Шеф полиции Патонга не раскрыл имен и званий сотрудников, попавших на видео. Также он никак не прокомментировал поведение правоохранителей, которые при обращении к женщине даже не представились должным образом. Без комментариев остались и заявления полицейского о том, что он «большой человек» и может отправить кого-то «в суд».

Кроме того не ясно, стоит ли считать последние события началом полноценной кампании по борьбе с уличной торговлей (которая практикуется в Патонге многие годы) или речь идет о разовом инциденте. При этом на фоне вызванного пандемией финансового кризиса уличная торговля стала для многих жителей Пхукета критически важным источником средств к существованию: на обочинах продают и ненужные бытовые вещи, и продукцию с огородов, и готовую еду.