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Собаки загрызли жительницу Паклока

Полиция Пхукета начала расследование по факту гибели 38-летней жительницы Паклока, которую предположительно загрызли два молодых тайских риджбека, которых недавно завел ее брат. В момент происшествия непосредственный владелец собак и прочие члены семьи были в отъезде.

Иккапоп ТхонгтубНовости Пхукета

12 Мая 2022, 12:00 PM
Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Жительницу Паклока нашли мертвой на крыльце своего дома утром 10 мая.. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Информация о смерти жительницы Палкока поступила в полицию Таланга около 9:30 утра вторника, 10 мая. О гибели женщины, имя которой не раскрывается (госпожа А), в участок сообщила ее коллега и подруга Супакви Тотхип.

На место событий выехали спасатели Kusoldharm Foundation и полицейские во главе с генерал-майором Ниватом Тимкетом и подполковником Сучартом Лычей. Также к дому в Паклоке направился вице-губернатор Пхичет Панапонг. На месте событий они обнаружили госпожу А, которая лежала на крыльце своего дома без признаков жизни, на шее были заметны раны, напоминающие следы от укуса животного, по напольной плитке растеклась кровь, также кровью была пропиталана блузка женщины.

Согласно данным предварительного расследования, госпожа А жила в большом доме вместе с братом и двумя другими членами семьи, при этом не названный брат около пяти месяцев назад завел двух молодых тайских риджбеков в возрасте от одного до двух лет. Собаки содержались в закрытом вольере.

Незадолго до инцидента родственники поехали в Бангкок, оставив госпожу А дома одну. Предполагается, что среди прочего она должна была присматривать за собаками.

Сотрудники полиции считают, что один из питомцев мог укусить женщину во врем утреннего кормления. На шерсти одной из собак полицейские обнаружили следы крови, также они были и в области пасти. Вероятно, женщина смогла добраться до крыльца, но там потеряла сознание и истекла кровью из поврежденной артерии.

Тело было отправлено на медицинскую экспертизу, специалист Vachira Phuker Hospital Артхит Сурависанкун по результатам первичного обследования подтвердил, что на шее у женщины – следы укуса.

Сообщившая о происшествии в полицию госпожа Тотхип рассказала, что пришла проведать подругу, с которой вместе работала в ресторане ее брата. Госпожи А нигде не было, попытки позвать ее не увенчались успехом. Женщина уже готова была уйти, но увидел горящий у входной двери наружный свет и решила его выключить, потому что на улице было уже светло. Поднявшись на крыльцо, она обнаружила тело за крылечной оградой и сразу позвонила полиции и спасателям.

 

 

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