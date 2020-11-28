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Собачьи приюты могут появиться во всех районах Пхукета

Администрация провинции Пхукет отдала распоряжение районных властям (муниципалитетам и OrBorTor) начать работу по организации местных приютов для бродячих животных. Инициатива направлена на то, чтобы снизить нагрузку на общепровинциальный приют Phuket Stray Dog Shelter в Таланге.

Новости Пхукета

28 Ноября 2020, 11:54 AM
Фото: Phuket Livestock Office

Фото: Phuket Livestock Office

Заявление о том, что районные власти должны озаботиться созданием собственных собачьих приютов, прозвучало на встрече 26 ноября, посвященной проблеме бродячих животных на Пхукете и вопросам функционирования и развития Phuket Stray Dog Shelter. Участие во встрече приняли вице-губернатор Пхичет Панапхонг, глава местного офиса Управления животноводства Манат Тхеппарук и другие официальные лица, включая ответственных за работу Phuket Stray Dog Shelter.

Выступая на встрече, вице-губернатор Панапхонг подчеркнул, что проблема бродячих собак на Пхукете должна быть решена, поскольку этого требует статус острова как популярного туристического направления.

Также вице-губернатор озвучил текущий уровень загрузки собачьего приюта в Май-Кхао. По словам господина Панапхонга, в нем сейчас содержатся свыше 900 животных.

Отметим, что работу государственного приюта регулярно критикует фонд Soi Dog, при этом одновременно организация оказывает поддержку Phuket Stray Dog Shelter. В частности, волонтеры Soi Dog еженедельно приезжают в приют и помогают находящимся там собакам. Более того, в 2018 году фонд пожертвовал 560 тыс. бат на строительство новой карантинной зоны в приюте и установку систему фильтрации воды.

 

 

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