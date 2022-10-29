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Снос заброшенного отеля над Bypass Rd. начался

В тамбоне Рассада начался снос недостроенного отельного комплекса, расположенного над полосами шоссе Bypass Rd., ведущими в сторону Ко-Кэу. На прошлой неделе под зданием начал обваливаться грунт, после чего власти временно закрыли опасный участок дороги для движения.

Новости Пхукета

29 Октября 2022, 04:45 PM
В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

В Рассаде начался снос заброшенного отеля над Bypass Rd. Накануне объект посетил вице-губернатор. Фото: Phuket Info Center

Официальны лица заверили, что для демонтажа отеля был выбран подрядчик, имеющий богатый опыт в проведении подобных работ. Снос осуществляется таким образом, чтобы обломки здания не попадали на шоссе, расположенное у подножья холма, добавили власти.

Процесс ликвидации заброшенной постройки должен занять около 15 дней, если в планы подрядчика не вмешается погода. Пока что проезд по дороге в сторону Ко-Кэу осуществляется лишь под дальним от холмам полосам, но нормальное движение может быть возобновлено, если власти сочтут, что демонтаж отеля не представляет угрозы для машин на Bypass Rd.

Напомним, что обвал грунта на склоне холма под отелем произошли 19 и 20 октября. Власти Пхукета не называют владельца здания и земельного участка, но говорят, что после инцидента он выразил желание провести демонтаж постройки. До этого недострой стоял заброшенным на протяжении трех десятилетий.

 

 

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