Снос старого стадиона начался в Кароне

Власти провинции Пхукет приступили к сносу муниципального стадиона в Кароне, который был построен 28 лет назад, долгое время служил местом спортивных и иных событий, но в последние годы не использовался, поскольку постройки были признаны аварийными и небезопасными для людей. Демонтаж осуществляет компания-подрядчик Hat Yai Demolition Limited Partnership за символическую сумму в 1 сатанг, работы должны быть завершены не позднее 31 октября.

Премкамон Кетсара

В беседе с газетой Khao Phuket («Новости Пхукета» на тайском языке) мэр Карона Джадет Вичарасорн отметил, что стадион был признан аварийным порядка шести или семи лет назад, однако решение о демонтаже было принято только сейчас. Господин Вичарасорн не уточнил, можно ли было отремонтировать объект, если бы этим занялись раньше.

Подрядчик Hat Yai Demolition Limited Partnership согласился снести стадион за символическую сумму в 1 сатанг, заработать компания должна на продаже лома, который останется после сноса. При этом контракт предполагает страховой депозит в размере 50 тыс. бат, а также штрафы в размере 10 тыс. бат за каждый день просрочки, если работы не будут выполнены в срок.

Господин Вичарасорн уточнил, что территория, где располагается стадион, продолжит служить в качестве общественного пространства. Вопрос о том, как именно развивать локацию, будет вынесен на общественные слушания, которые пройдут 16 октября. Пока идет снос, водителей попросили быть внимательными при движении по Patak Rd. мимо стадиона.

Стадион в Кароне был возведен в 1995 году как спортивный объект и площадка для массовых мероприятий. Постепенно комплекс пришел в упадок. Массовые мероприятия в Кароне проводятся в последние годы в парке Нонг-Харн в северной части одноименного пляжа. Также власти периодически используют для подобных целей южную часть пляж Ката.