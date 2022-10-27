Снос недостроя на Bypass Rd. начнется сегодня

Администрация Пхукета подтвердила, что снос недостроенного здания на холме над Bypass Rd. начнется 28 октября. Подрядчик должен уложиться в 15 дней, после чего движение по трассе будет возобновлено в нормальном режиме.

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О сносе простоявшего три десятилетия недостроя на Bypass Rd. заговорили после того, как 19 и 20 октября под ним произошло два обвала грунта, заблокировавших часть Bypass Rd., по которой идет движение в сторону Ко-Кэу. Весь трафик пришлось пустить по половине дороге, предназначенной для движения на юг. Это предсказуемо привело к затруднению движения по ключевому пхукетскому шоссе.

Изначально власти говорили о том, что угрозы обрушения здания нет, поскольку оно стоит на сваях, однако потом позиция официальных лиц поменялась. Сначала было объявлено о принципиальном решении снести недострой (с указанием, что владелец земли поддерживает решение), а 27 октября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) назвал дату начала работ – 28 октября.

«Совершенно точно, что здание будет снесено. Снос начнется 28 октября и, как ожидается, займет не более 15 дней. Подрядчик подтвердил, что во время снова не будет падения обломков конструкции и стройматериалов на проезжую часть», – заявила PR-служба.

В сообщении поясняется, что работы будут осуществляться с задней части здания и таким образом, чтобы все обломки падали в противоположную от шоссе сторону.

Вице-губернатор провинции Амнуай Пинсуван подчеркнул, что владелец здания сам подал заявку на снос в муниципалитет Рассады и продемонстрировал добрую волю к сотрудничеству с властями, «чтобы предотвратить потенциальную угрозу в будущем и укрепить уверенность в безопасности среди людей, использующих шоссе [Bypass Rd.]».

PR-служба заверила, что в течение 15 дней снос здания будет завершен. При этом, если в процессе демонтажа будет уверенность, что угрозы для дороги нет, то движение по ней может открыться и до окончания работ на верху холма.