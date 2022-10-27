Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Снос недостроя на Bypass Rd. начнется сегодня

Администрация Пхукета подтвердила, что снос недостроенного здания на холме над Bypass Rd. начнется 28 октября. Подрядчик должен уложиться в 15 дней, после чего движение по трассе будет возобновлено в нормальном режиме.

Новости Пхукета

28 Октября 2022, 08:00 AM
Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

Снос недостроенного здания, простоявшего над Bypass Rd. три десятилетия, начинается 28 октября. Фото: PR Phuket

О сносе простоявшего три десятилетия недостроя на Bypass Rd. заговорили после того, как 19 и 20 октября под ним произошло два обвала грунта, заблокировавших часть Bypass Rd., по которой идет движение в сторону Ко-Кэу. Весь трафик пришлось пустить по половине дороге, предназначенной для движения на юг. Это предсказуемо привело к затруднению движения по ключевому пхукетскому шоссе.

Изначально власти говорили о том, что угрозы обрушения здания нет, поскольку оно стоит на сваях, однако потом позиция официальных лиц поменялась. Сначала было объявлено о принципиальном решении снести недострой (с указанием, что владелец земли поддерживает решение), а 27 октября пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) назвал дату начала работ – 28 октября.

«Совершенно точно, что здание будет снесено. Снос начнется 28 октября и, как ожидается, займет не более 15 дней. Подрядчик подтвердил, что во время снова не будет падения обломков конструкции и стройматериалов на проезжую часть», – заявила PR-служба.

В сообщении поясняется, что работы будут осуществляться с задней части здания и таким образом, чтобы все обломки падали в противоположную от шоссе сторону.

Вице-губернатор провинции Амнуай Пинсуван подчеркнул, что владелец здания сам подал заявку на снос в муниципалитет Рассады и продемонстрировал добрую волю к сотрудничеству с властями, «чтобы предотвратить потенциальную угрозу в будущем и укрепить уверенность в безопасности среди людей, использующих шоссе [Bypass Rd.]».

PR-служба заверила, что в течение 15 дней снос здания будет завершен. При этом, если в процессе демонтажа будет уверенность, что угрозы для дороги нет, то движение по ней может открыться и до окончания работ на верху холма.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Гражданин Израиля задержан с автоматными патронами в аэропорту
Житель Чалонга арестован за хранение метамфетамина
Двое жителей Пхукета арестованы за магазинную кражу и наркотики
Заключенным пхукетской тюрьмы провели медосмотр
Дорогу через перевал Кату-Патонг открыли для мотоциклов
Отключение света запланировано в Пхукет-Тауне
Мотоциклист пострадал в аварии у храма в Чалонге
Сенатор из Бангкока встретился с жертвами наводнений в Чалонге
Тело пропавшей Елены Радченко нашли в море
Более 360 единиц оружия изъято у населения южного Таиланда
Бдительный бигль пресек контрабанду колбасы в Таиланд
Власти готовятся свернуть поиски пропавшей Елены Радченко
Вооруженный ножом мужчина ограбил 7-Eleven в Таланге
На Пхукете задержали 18 человек за игру в карты
Поиски пропавшей Елены Радченко продолжаются

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 