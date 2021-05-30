Смягчение коронавирусных запретов с 1 июня подтверждено приказом

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ, отменяющий ряд коронавирусных ограничений с 1 июня. Впрочем, запрет на работу баров, пабов и клубов остается в силе, равно как запрет на продажу и распитие спиртных напитков в любых прочих точках общепита.

Новости Пхукета

31 Мая 2021, 10:00 AM

Наронг Вунсиеу подписал приказ, отменяющий ряд коронавирусных ограничений с 1 июня. Фото: Phuket Info Centre

Приказ по провинции Пхукет No 2921/2564 был подписан губернатором 28 мая и опубликован вечером 29 числа. Дата вступления приказа в силу – 1 июня. Действовать перечисленные в документе правила будут до отдельного распоряжения.

В новом приказе повторяется запрет на групповые мероприятия с числом участников более 30 человек, кроме тех случаев, когда событие одобрено властями или проводится непосредственно ими. Также запрет не распространяется на мероприятия, проходящие в местах, имеющих статус карантинных центров.

Отдельно подчеркивается, что запрещено собираться в группы в общественных местах, в парках, на пляжах и детских площадках, на набережных и дорогах, идущих вокруг водохранилищ.

Развлекательные заведения, такие как бары, пабы, караоке и другие подобные места, остаются закрытыми до особого распоряжения. Также под запретом работа площадок, на которых осуществляются петушиные бои, поединки бойцовых рыбок, различные бега, турниры по боксу, азартные игры. Закрытыми остаются бильярдные и компьютерные клубы.

Крупные универмаги и торговые центры могут работать лишь до 21:00 при ограниченном числе посетителей. Промо-акции запрещены. Залы с игровыми автоматами и подобными развлечениями должны быть закрыты.

Время работы супермаркетов и магазинов у дома – до 23:00. Заведения, ранее являвшиеся круглосуточными, могут открываться после 4:00 утра.

Остается в силе запрет на работу кинотеатров, театров и аквапарков. Съемка телевизионной и видео-продукции должна проводиться без сторонних зрителей и с числом непосредственных участников не более 50 человек.

Все социальные мероприятия различных видом – вечеринки, банкеты, празднования тех или иных важных событий – остаются под запретом. Исключение – традиционные и ритуальные мероприятия, такие как свадьбы или похороны. Их можно проводить с санкции местных властей и при соблюдении требований эпидемиологической безопасности.

Прием гостей у себя дома также пока запрещен. Совместные трапезы и распитие спиртного допустимо только с участием членов одной семьи и внутри помещения.

Более того, приказ запрещает «любые мероприятия и виды деятельности, связанные с риском передачи инфекции». Также распоряжение прямо говорит, что если нарушителем запрета является иностранец, то ему может грозить наказание вплоть до отмены разрешения на пребывание в Таиланде.

Работодателей просят организовать удаленную работу сотрудников и принять все иные возможные меры для сдерживания распространения инфекции.

Государственные ведомства должны соблюдать правила «новой нормальности». В частности, необходимо организовать онлайн-запись людей на получение услуг, а в самих учреждениях обеспечить меры социального дистанцирования среди ожидающих.

Все ведомства должны пресекать массовые скопления посетителей. При необходимости возможен отказ в предоставлении услуги, если требование не является вопросом первой необходимости.

Ношение масок остается обязательным при нахождении в любых общественных местах. В приказе отмечается, что при выявлении нарушения представитель властей «должен предупредить нарушителя и потребовать от него выполнения требования о ношении масок». При отказе следует действовать в соответствии с Законом об эпидемиологии Communicable Disease Act и приказом по провинции Пхукет No. 62/2564 от 7 января 2021 года.

Все лица с подозрениями на заражение коронавирусом должны помещаться в карантин или на самоизоляцию. Выбор места и срока карантина остается за представителями Минздрава. Выход из карантина возможен лишь после того, как будет подтверждено отсутствие риска распространения инфекции. При обнаружении у себя «обоснованных подозрений в заражении» жителю Пхукета предписывается незамедлительно связаться с органами власти.

При этом некоторые из запретов для бизнеса с 1 июня отменяются, о чем ранее уже говорил вице-губернатор Пичет Панапонг. В частности, вернуться к работе (при соблюдении всех требований Минздрава) могут:

Спа и массажные салоны

Салоны татуировки и пирсинга

Заведения «предсказателей судьбы»

Центры продажи амулетов

Центры рыбалки

Центры дайвинга и сноркелинга

Ярмарки на пешеходных улицах, рынки, магазины розничной и оптовой торговли

Частные детские сады и ясли

Продуктовые магазины с опцией кафе

Стадионы, парки, спортивные площадки, общественные пространства (без большого скопления людей или присутствия зрителей)

Крытые спортивные залы и фитнес-центры

Поля для гольфа и тренировочные площадки для гольфистов (без массового скопления людей и проведения соревнований)

Салоны красоты, студии маникюра, магазины, торгующие средствами для снижения веса

Парикмахерские салоны (разрешены лишь стрижка и укладка волос)

Центр ухода за домашними животными.

Все заведения должны строго соблюдать требования и стандарты Минздрава по предотвращению распространения коронавируса.