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Смотровая площадка Куан-Та-Ием в провинции Пханг-Нга

Блогер Джейми Монк обнаружил очередную смотровую площадку в Пханг-Нга, причем совершенно безлюдную.

Джейми Монк

11 Марта 2018 15:00:00

Мы с семьей любим холмы и красивые виды, так что нам повезло жить именно здесь, в весьма холмистой части южного Таиланда. Пхукет и сам по себе изобилует роскошными видами, и прямо на острове есть горы высотой более 500 м над уровнем моря. К северу же от Пхукета – сразу за мостом – лежит провинция Пханг-Нга, которая не менее холмиста, но гораздо менее плотно застроена. Так что хотя я и веду блог о Пхукете, рассказов о местах за его пределами среди моих записей немало.

В прошлом году я листал Instagram одной из местных видео-студий (Fat Mango Videos) и наткнулся на смотровую площадку Куан-Та-Ием (Kuan Ta Eiam). Внешне она выглядела как местечко, которое должно находиться в провинции Пханг-Нга, и ребята из Fat Mango не только подтвердили мою догадку, но и поделились координатами. Спасибо им за это.

Как оказалось, Куан-Та-Ием находится всего в нескольких километров от смотровой площадки Самет-Нангше, так что мы решили совместить две задачи: найти Куан-Та-Ием, а заодно еще раз посетить Самет-Нангше и посмотреть, что изменилось с 2016 года.

Мы, как обычно, выехали с утра и остановились на завтрак у музея Benyaran Museum в Пханг-Нга, находящемся как раз по пути. При музее, который был создан местным предпринимателем и землевладельцем, есть вполне сносный ресторан с недорогой и вкусной тайской едой, а также кондиционированным залом. Мы несколько раз туда уже заезжали, и я обязательно напишу об этом заведении.

После завтрака мы направились к Самет-Нангше. Я планирую еще раз подробно написать об этой смотровой площадке, поскольку она постоянно развивается, и там прямо сейчас строится небольшой отель с кемпингом и маленьким рестораном. Уже сейчас видно, что проектировался проект не без вкуса, а его хозяин – тот же самый человек, который владеет Benyaran Museum. Мы планируем вернуться туда с ночевкой и снять пару палаток, когда строительство будет завершено. Палатки, если я правильно помню, будут сдаваться по 600 бат (на двоих). Такие у нас планы на будущее.

На пути к Куан-Та-Ием нет никаких указателей, но смотровая площадка отмечена на картах Google, так что мы без проблем нашли ведущую туда дорогу, а затем угадали и правильную грунтовку на вершину холма.

Мы отправились в поездку в сухую погоду, так что ехать было приятно даже на нашей машине. Однако если бы дело было после дождя, то я бы дважды подумал, прежде чем начинать подъем на холмы без полного привода.

На вершине мы обнаружили просторную парковку и скамейки, так что это место определенно превращается из просто вершины холма в смотровую площадку, хотя в момент нашего визита там еще не было ни платы за въезд, ни ларьков с напитками, ни единого человека. Я даже в какой-то момент задался вопросом, можем ли мы здесь находиться и не появится ли сейчас фермер с криком: «Убирайтесь с моей земли!»

Мои жена и дочь расположились в тени, пока я бродил по смотровой площадке и делал фотографии. Как вы видите по снимкам, место вполне готово к гостям: здесь даже есть качели, а на большом камне написано по-тайски название холма. Слово «куан» на южном тайском диалекте означает «холм», а «та Ием» значит «дедушка Ием». Я не знаю, кто такой этот Ием, но это его холм.

Возможно, это место уступает Самет-Нангше, потому что виды отсюда слегка менее захватывающие, но мы, как обычно, остались довольны проведенным в холмах днем.

Надо отметить, что эта часть провинции Пханг-Нга быстро становится популярной у туристов. Мы начали кататься сюда в июне 2015 года, и здесь в тот момент ничего не было. Затем в 2016 году открылась смотровая площадка Самет-Нангше (и сейчас она уже популярна), затем рыбацкая деревушка Хин-Ном начала предлагать экскурсии, после чего в ней открылся еще и ресторан. У меня складывается такое ощущение, что мы сами растет вместе с этим местом. Следующий же наш план – ночевка на Самет-Нангше. Тогда как на Куан-Та-Ием приятно было то, что кроме нас никого там не было.

Джейми Монк – один из давних резидентов Пхукета, дайвер и блогер. Другие заметки и фотографии Джейми ищите на jamie-monk.blogspot.com.

 
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