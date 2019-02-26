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СМИ: Турист из Китая, лившийся на отдыхе ноги, поблагодарил Таиланд за гостеприимство

Китайский турист, лишившийся ноги после мотоциклетной аварии на острове Самуи, вернулся на родину, поблагодарив перед вылетом Таиланд за гостеприимство и оказанную медицинскую помощь.

Новости Пхукета

26 Февраля 2019, 11:38 AM
Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Фото: Supapong Chaolan / Bangkok Post

Как пишет газета Bangkok Post, 34-летний гражданин КНР Ли Юаньчжэн был выписан из больницы Surat Thani Hospital в понедельник, 25 февраля, и в тот же день покинул Таиланд прямым рейсом из аэропорта Самуи.

Перед вылетом китаец через переводчика выразил благодарность «тайским официальным лицам, людям, спасателям и медицинскому персоналу» за проявленную заботу и оказанную помощь.

Потерявший ногу мужчина заявил, что «чувствовал себя в безопасности и был впечатлен щедростью жителей острова Самуи и провинции Сураттхани», утверждает Bangkok Post. Каких-либо цитат издание не приводит.

Согласно тексту публикации за авторством репортера Супапонг Чаолан, Ли Юаньчжэн отдыхал на Самуи в компании супруги и дочери. Семья арендовала мотоцикл для поездок по острову и попала в аварию на спуске с одного из холмов.

В результате ДТП, дата которого не приводится, Ли Юаньчжэню оторвало левую ногу, его супруга сломала правую ногу, дочь получила лишь ссадины.

Как пишет Bangkok Post, «доктора не смогли пришить ему левую ногу из-за задержки в ее получении и тяжести травмы».

 

 

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