СМИ: Таиланд планирует отменить миграционные карточки ТМ6

Власти Таиланда планируют в течение «двух-трех месяцев» отменить обязательные к заполнению по прибытию в страну миграционные карточки (ТМ6), а также запустить мобильные приложения для регистрации домовладельцами проживающих у них иностранцев (ТМ30) и подачи 90-дневных отчетов самими иностранцами (ТМ47).

Новости Пхукета

20 Сентября 2019, 09:22 AM

Фото: Архив The Phuket News

О планах отменить миграционные карточки ТМ6 и запустить мобильные приложения для подачи форм ТМ30 и ТМ47 сообщило накануне издание Khaosod English, в качестве источника информации был указан заместитель генерального секретаря офиса премьер министра Кобсак Путракун (см. здесь).

Как пишет Khaosod English, соответствующее заявление господин Путракун сделал на праздновании пятилетия журнала Elite Plus Magazine. Заявленная цель инициативы – упростить посещение Таиланда иностранцами и сделать их пребывание в стране более комфортным.

«Мы приняли решение в прошлую пятницу. В течение двух-трех месяцев жизнь станет намного проще [для туристов из-за рубежа и постоянно живущих в Таиланде иностранцев]», – заявил господин Путракун.

Также, как отметил чиновник, это избавит Иммиграционное бюро от необходимости хранить значительное количество бумажных карточек ТМ6, которые редко используются официальными лицами и хранятся «просто на всякий случай».

Про мобильные приложения для регистрации адресов проживания иностранцев и подачи 90-дневных отчетов господин Путракун сказал, что соответствующие вещи теперь можно будет сделать в «четыре клика».

Напомним, что ранее Таиланд уже отменил формы ТМ6 для граждан страны, а внешний вид самих карточек был подвергнут редизайну (в частности, прикрепляемые в паспорт корешки стали компактнее).

Подать 90-дневный отчет и форму ТМ30 через интернет можно уже сейчас. Соответствующие сервисы доступны на сайте Иммиграционного бюро, однако их работа вызывает нарекания. Сервис для подачи 90-дневных отчетов регулярно сбоит, а в случае с сервисом для подачи форм ТМ30 жалобы вызывает процедура регистрации в системе, зачастую занимающая несколько дней.