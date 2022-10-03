Смена сезонов в Таиланде ожидается в конце октября

Меторологический департамент Таиланда (TMD) прогнозирует, что так называемый прохладный сезон в стране начнется в четвертую неделю октября и продлится до конца февраля. Смена сезонов произойдет чуть позже обычного, примерно на неделю.

Новости Пхукета

3 Октября 2022, 01:10 PM

Утро в нацпарке Doi Inthanon National Park в Чианг-Мае. Фото: Panumet Tanraksa (архив Bangkok Post)

Погода в целом также будет несколько прохладней прошлогодней. Синоптики прогнозируют среднюю минимальную температуру на уровне 21°C, пишет Bangkok Post.

В самые прохладные дни на севере и северо-востоке Таиланда температура воздуха будет падать до 8-9°C, в Бангкоке – до 17-18°C, в окрестностях столицы – до 15-16°C.

Самым прохладными месяцам будут декабрь и январь, когда температура в высокогорьях будет опускаться до 8-15,9°C, а иногда и ниже. На юге страны прогнозируется диапазон в 16-22,9°C, но только в некоторые дни.

Также в ноябре и декабре синоптики ожидают обильных дождей на больших территориях восточного побережья Сиамского залива. Высота волн в заливе будет достигать 2-3 м, в Андаманском море – 1-2 м.

Кроме того, в ноябре и декабре существует риск тропических штормов в Сиамском заливе и на юге Таиланда с волнами на море высотой 3-4 м, отметили метеорологи.