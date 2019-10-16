Смена сезонов в Таиланде официально произойдет в этот четверг

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) объявил, что в этом году так называемый прохладный сезон официально начнется в ближайший четверг, 17 октября. При этом Симиланские острова уже открылись для посещения.

Новости Пхукета

16 Октября 2019, 02:07 PM

Симиланские острова открылись для посещения вчера, а официальная смена сезонов произойдет в Таиланде завтра. Фото: DNP