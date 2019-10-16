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Смена сезонов в Таиланде официально произойдет в этот четверг

Метеорологический департамент Таиланда (TMD) объявил, что в этом году так называемый прохладный сезон официально начнется в ближайший четверг, 17 октября. При этом Симиланские острова уже открылись для посещения.

Новости Пхукета

16 Октября 2019, 02:07 PM
Симиланские острова открылись для посещения вчера, а официальная смена сезонов произойдет в Таиланде завтра. Фото: DNP

Симиланские острова открылись для посещения вчера, а официальная смена сезонов произойдет в Таиланде завтра. Фото: DNP

Как пишет Thai PBS, уже с четверга синоптики прогнозируют начало постепенного снижения минимальных температур воздуха на севере страны «до сезонных уровней». Также должно произойти сезонное изменение направления муссона.

Согласно заявлению синоптиков, уже в ближайшее время на высоте 100-500 м от земли доминирующее направление ветра изменится на северо-восточное. На больших высотах (более 5 км) направление ветра уже сменилось на восточное, ввиду чего уменьшилось количество осадков на севере страны и увеличилось на юге.

Отметим, что со вчерашнего дня открылись для посещения и Симиланские острова, о чем объявил на своей странице в сети Департамент национальных парков (DNP). В первый день национальный парк принял 1480 посетителей. Также в честь возобновления работы парка рейнджеры выпустили в море девять морских черепах.

 

 

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