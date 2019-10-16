Смена сезонов в Таиланде официально произойдет в этот четверг

Как пишет Thai PBS, уже с четверга синоптики прогнозируют начало постепенного снижения минимальных температур воздуха на севере страны «до сезонных уровней». Также должно произойти сезонное изменение направления муссона.
Согласно заявлению синоптиков, уже в ближайшее время на высоте 100-500 м от земли доминирующее направление ветра изменится на северо-восточное. На больших высотах (более 5 км) направление ветра уже сменилось на восточное, ввиду чего уменьшилось количество осадков на севере страны и увеличилось на юге.
Отметим, что со вчерашнего дня открылись для посещения и Симиланские острова, о чем объявил на своей странице в сети Департамент национальных парков (DNP). В первый день национальный парк принял 1480 посетителей. Также в честь возобновления работы парка рейнджеры выпустили в море девять морских черепах.