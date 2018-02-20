Смарт-автобусы PKCD допустили к эксплуатации на дорогах Пхукета

Пхукетский офис Департамента наземного транспорта (PLTO) проинспектировал новые смарт-автобусы, которые должны начать курсировать по Пхукету с 28 февраля, и одобрил их эксплуатацию.

20 Февраля 2018 09:27:50

Фото: PKCD

Консорциум Phuket City Development (PKCD) подтвердил «Новостям Пхукета», что проект по запуску нового автобусного маршрута на острове реализуется по плану, и 28 февраля смарт-автобусы PKCD должны появиться на дорогах. В преддверии запуска автобуса глава PLTO Баньят Кантха и глава отдела инспектирования транспортных средств Деча Патаванит нанесли визит в офис PKCD, проверили смарт-автобусы и нашли их пригодными для эксплуатации.

Как пояснила пресс-служба PKCD, в настоящий момент на острове находятся четыре из десяти смарт-автобуса, шесть оставшихся должны прибыть на Пхукет в течение недели. Согласно проекту PKCD, обслуживать пассажиров в каждый момент времени будут девять автобусов, а еще один будет находиться в резерве.

Ранее PKCD представила финальную версию маршрута, по которому будут курсировать смарт-автобусы. Маршрут пройдет вдоль западного побережья от аэропорта до Раваи (через Чернг-Талей, Сурин, Камалу, Патонг, Карон и Ката). В настоящий момент данное направление общественный транспорт на Пхукете не обслуживает.