Смарт-автобусы начали работать на Пхукете

Новый автобусный маршрут – от аэропорта до Раваи вдоль западного побережья – начал работать на Пхукете утром 1 марта.

1 Марта 2018 11:24:05

Официальная церемония запуска Phuket Smart Bus состоялась в среду, 28 февраля, а на следующий день, 1 марта, автобусы начали курсировать по острову, что подтверждает сайт choop.me, позволяющий отслеживать местонахождение 10 машин в режиме реального времени (хотя в первые дни не исключены накладки в работе сервиса).

Выступая на церемонии запуска Phuket Smart Bus, исполнительный директор консорциума Phuket City Development (PKCD) Ватчара Джару-Ариянон в очередной раз подчеркнул главная цель проекта – снижение нагрузки на дорожную сеть Пхукета.

Господин Джару-Ариянон указал, что в настоящий момент Пхукет ежегодно принимает 10 млн туристов, и удвоение этой цифры – вполне реальная перспектива. С учетом того, что нагрузка на дорожную сеть высока уже сейчас, дальнейший рост турпотока грозит серьезными транспортными проблемами, избежать которых может помочь развитие общественного транспорта.

«Наши автобусы вмещают по 24 человека. И 24 человека в салоне одного автобуса создают гораздо меньшую нагрузку на дорожную сеть, чем те же 24 человека в отдельных автомобилях», – заявил господин Джару-Ариянон.

Автобусы Phuket Smart Bus курсируют по маршруту, который до текущего момента не обслуживался на Пхукете общественным транспортом. Маршрут начинается от международного аэропорта Пхукета и проходит вдоль западного побережья до Раваи с остановками в 11 точках, включая Банг-Тао, Сурин, Камалу, Патонг, Карон и Ката. Одна остановка предусмотрена и на главном шоссе острова Thepkrasattri Rd., по которому проходит небольшая часть маршрута. В будущем число остановок будет доведено до 25.

Сейчас смарт-автобусы работают в тестовом режиме, поскольку система еще окончательно не обкатана и готовы не все остановочные пункты. В течение марта график работы автобусов – с 9:00 утра до 17:00 (время отправления первого и последнего автобусов соответственно). В будущем время расширят, и автобусы будут работать с 6:00 до 20:00. Частота движения автобусов – раз в 30-45 минут.

«Поездка по маршруту от одной конечной остановки до другой занимает примерно два-три часа», – заявил господин Джару-Ариянон.

Для обслуживания прибрежного маршрута (его в PKCD называют «Синим маршрутом») закуплены 10 автобусов Mercedez Benz стоимостью в 4 млн бат каждый. В салоне пассажирам доступен Wi-Fi и USB-зарядки. Безопасность пассажиров обеспечивается видонаблюдением (CCTV) и GPS-трекингом. Автобусы имеют большие отсеки для багажа туристов, также все машины оборудованы рампами для колясочников.

Следить за местонахождением каждого автобуса можно на сайте choop.mе, где также указывается ориентировочное время прибытия ближайшего (и не только) автобуса на выбранную остановку. В ближайшее время должна завершиться разработка мобильного приложения с расширенным функционалом.

Одновременно со смарт-автобусом на Пхукете были запущены платежные карты Rabbit x Phuket Smartсard, которые используются для оплаты проезда.

«Проезд оплачивается не наличными, а картой Rabbit x Phuket Smartсard. Стоимость зависит от расстояния и варьируется в пределах от 50 до 170 бат. Карты Rabbit x Phuket Smartcard можно приобрести прямо в автобусе. Стоимость карты составляет 300 бат, из которых 100 бат – это сбор за саму карту, а 200 бат – сумма, автоматически зачисляемая на счет, для оплаты проезда и других товаров и услуг в более 60 торговых точек на Пхукете», – заявил господин Джару-Ариянон.

«Список мест, где принимаются карты, включает в себя все заведения McDonald’s, Family Mart, Dairy Queen, The Pizza Company, Burger King, The Coffee Club, Bread Talks, Swensen’s и Sizzler. Пополнить карту сейчас можно во всех закусочных McDonald’s и в точках пополнения Rabbit», – рассказал господин Джару-Ариянон.

Господин Джару-Ариянон подтвердил «Новостям Пхукета», что пхукетская карта Rabbit x Phuket Smartсard также принимается всеми магазинами, кафе и другими местами, работающими с основной картой Rabbit, популярной в Бангкоке. К примеру, с ее помощью можно оплачивать проезд в столичном метро BTS.

Стоит отметить, что на церемонию запуска Phuket Smart Bus приехал из Бангкока постоянный секретарь Министерства туризма и спорта Понгпану Светарун, который приветствовал инициативу PKCD. Слова одобрения высказал и губернатор Пхукета Норрапхат Плодтхонг.

«Смарт-автобус и PKCD пришли на Пхукет вовремя. На острове происходят большие перемены и PKCD помогает облегчить этот процесс», – заявил губернатор.

Глава провинции подчеркнул, что, хотя турпоток стабильно растет, финансирование нужд Пхукета по-прежнему осуществляется исходя из числа зарегистрированного здесь населения.

«Даже в аэропорту есть некоторые проблемы», – указал губернатор.

«Я крайне рад, что консорциум PKCD появился на Пхукет сейчас и предложил удобную и – что важно – безопасную услугу», – добавил господин Плодтхонг.

Напомним, компания PKCD была создана в 2016 году группой влиятельных пхукетских семей. Кроме смарт-автобуса, консорциум участвует в создании на острове масштабной сети точек доступа WiFi для обеспечения интернетом жителей и гостей провинции, а также в проекте проката велосипедов совместно с Ofo и Obike.