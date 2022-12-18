Слоны совершили набег на деревню в Прачин-Бури

Жители деревни Нонг-Праду в провинции Прачин-Бури пожаловались властям на ночной визит слонов, разоривших несколько садов. По словам обеспокоенных тайцев, животных в поселение привел, видимо, голод. Во всяком случае, на утро жители недосчитались бананов и прочих овощей с фруктами, которыми незваные гости неспешно перекусывали, пока хозяева благоразумно прятались по домам.

Новости Пхукета

18 Декабря 2022, 02:29 PM

Нацпарк Khao Ang Rue Nai известен своими слонами, которые чувствуют себя там вполне комфортно. Но иногда голод заставляет животных сниматься с привычных мест. Фото: Ministry Of Tourism & Sports