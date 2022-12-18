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Слоны совершили набег на деревню в Прачин-Бури

Жители деревни Нонг-Праду в провинции Прачин-Бури пожаловались властям на ночной визит слонов, разоривших несколько садов. По словам обеспокоенных тайцев, животных в поселение привел, видимо, голод. Во всяком случае, на утро жители недосчитались бананов и прочих овощей с фруктами, которыми незваные гости неспешно перекусывали, пока хозяева благоразумно прятались по домам.

Новости Пхукета

18 Декабря 2022, 02:29 PM
Нацпарк Khao Ang Rue Nai известен своими слонами, которые чувствуют себя там вполне комфортно. Но иногда голод заставляет животных сниматься с привычных мест. Фото: Ministry Of Tourism & Sports

Нацпарк Khao Ang Rue Nai известен своими слонами, которые чувствуют себя там вполне комфортно. Но иногда голод заставляет животных сниматься с привычных мест. Фото: Ministry Of Tourism & Sports

Инцидент в Нонг-Праду произошел после полуночи 17 декабря. Несколько слонов наведались в деревню где между 1:00 ночи и 2:00 ночи, буквально «постучав» в двери трех домов, как выразилась газета Bangkok Post. Жители деревни полагают, что слоны пришли из национального парка Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary в соседней провинции Чачонгсао. Там в последнее время была замечена миграция животных в связи с погодными условиями.

58-летний Чамрат Сройчампа рассказал журналистам, что проснулся от лая своей собаки, выглянул в окно и в темноте увидел слона, методичного объедавшего бананы в саду у дома. Проведя утром ревизию приусадебного хозяйства, господин Сройчампа констатировал, что лишился «значительного количества бананов и картофеля».

Еще два жителя рассказали похожие истории. В их садах слоны тоже искали что-нибудь, чем можно было бы перекусить в поздний час.

Старшая часть населения Нонг-Праду уже предупредила молодежь, что удаляться сейчас от домов может быть опасно. Поиском слонов, совершивших набег на сады и огороды в деревне, ведут специалисты Департамента нацпарков. А на уровне властей провинции был организован комитет, который должен, в частности, решить, объявлять ли территорию «зоной чрезвычайной ситуации». В таком случае жители смогут получить компенсацию за утраченные бананы, картофель и прочую сельскохозяйственную продукцию, приглянувшуюся оголодавшим слонам.

 

 

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