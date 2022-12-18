Слоны совершили набег на деревню в Прачин-Бури

Инцидент в Нонг-Праду произошел после полуночи 17 декабря. Несколько слонов наведались в деревню где между 1:00 ночи и 2:00 ночи, буквально «постучав» в двери трех домов, как выразилась газета Bangkok Post. Жители деревни полагают, что слоны пришли из национального парка Khao Ang Rue Nai Wildlife Sanctuary в соседней провинции Чачонгсао. Там в последнее время была замечена миграция животных в связи с погодными условиями.
58-летний Чамрат Сройчампа рассказал журналистам, что проснулся от лая своей собаки, выглянул в окно и в темноте увидел слона, методичного объедавшего бананы в саду у дома. Проведя утром ревизию приусадебного хозяйства, господин Сройчампа констатировал, что лишился «значительного количества бананов и картофеля».
Еще два жителя рассказали похожие истории. В их садах слоны тоже искали что-нибудь, чем можно было бы перекусить в поздний час.
Старшая часть населения Нонг-Праду уже предупредила молодежь, что удаляться сейчас от домов может быть опасно. Поиском слонов, совершивших набег на сады и огороды в деревне, ведут специалисты Департамента нацпарков. А на уровне властей провинции был организован комитет, который должен, в частности, решить, объявлять ли территорию «зоной чрезвычайной ситуации». В таком случае жители смогут получить компенсацию за утраченные бананы, картофель и прочую сельскохозяйственную продукцию, приглянувшуюся оголодавшим слонам.