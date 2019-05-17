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Слоненок из пхукетского зоопарка умер в результате болезни

Худоба слоненка Джамбо оказалась следствием кишечной инфекции. Спасти животное ветеринарам не удалось.

Новости Пхукета

17 Мая 2019, 01:49 PM
Фото: DLD

Фото: DLD

Специалистам Национального института слонов не удалось спасти слоненка из пхукетского зоопарка, в защиту которого была развернута широкая общественная кампания, получившая огласку в международной прессе. Причиной внимания к животному стала его худоба, показавшаяся активистам движения Moving Animals подозрительной. Опасения оказались не напрасными.

По распоряжению официальных лиц с 10 апреля зоопарк освободил слоненка Джамбо (также известного как Дамбо, Додо и Пинг-Понг) от участия в шоу для туристов, но тот продолжил слабеть и в итоге умер в ветеринарном центре для слонов в Краби. Соответствующую информацию корреспонденту «Новостей Пхукета» подтвердили и в ветеринарном центре (Elephant Hospital Southern Thailand), и в зоопарке (Phuket Zoo). Причиной болезни и смерти стала кишечная инфекция, сопровождавшаяся диареей, в результате которой организм Джамбо просто не успевал получать питательные вещества из пищи.

Менеджер зоопарка Пичай Сакунсорн рассказал «Новостям Пхукета», что специалисты пхукеткого офиса Департамента животноводства (DLD) прописали слоненку лечение, но медикаменты животному не помогли.

«Его состояние продолжило ухудшаться, пока он не ослаб настолько, что не смог удерживать себя на ногах. После этого его отправили в больницу для слонов в Краби. Это произошло 17 апреля», – заявил Пичай Сакунсорн.

Трехлетний слоненок умер в ветеринарном центре в ночь на 20 апреля, однако о его смерти стало известно лишь на этой неделе.

Руководитель пхукетского офиса DLD животноводства Манат Тхеппарук заявил корреспонденту «Новостей Пхукета», что по факту смерти слоненка будет проведена проверка. При этом права пхукетского зоопарка на покупку и содержание слонов никак не ограничиваются, равно как и права на организацию для туристов шоу с участием этих животных.

В беседе с The Phuket News менеджер зоопарка вновь заверил, что обвинения в плохом обращении с Джамбо не имеют под собой оснований. По словам господина Сакунсорна, даже недобросовестный владелец не замучает животное до смерти, хотя бы по причине его стоимости. Умершего слоненка менеджер назвал «любимым».

«Никто не хочет терять кого-то, кого любит. Мы сделали все возможное, чтобы защитить его», – заявил господин Сакунсорн.

 

 

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