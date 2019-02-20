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Слон ударил туриста бивнем в живот в провинции Пханг-Нга

Двое туристов из Италии были госпитализированы после происшествия на сафари-туре в провинции Пханг-Нга.

Варанья Промпинпарат

20 Февраля 2019, 04:51 PM
Слон скинул со спины погонщика и двух туристов, после чего ударил одного из них бивнем в живот. Фото: Phangnga Wat Kao Charoen Tham Rescue Staff

Слон скинул со спины погонщика и двух туристов, после чего ударил одного из них бивнем в живот. Фото: Phangnga Wat Kao Charoen Tham Rescue Staff

Итальянцы Мануэль Трофа и Франческо Ди Мегу находились на спине восьмилетнего слона Тханвы вместе с тайским погонщиком Канчанапонгом Карнвичит, когда животное неожиданно сбросило на землю всех троих, после чего ударило господина Ди Мегу бивнем в живот. Господин Трофа в результате падения повредил ногу, однако характер полученной им травмы на момент подготовки статьи не был уточнен.

После инцидента оба итальянца были госпитализированы. Погонщику Канчанапонгу Карнвичиту медицинская помощь не потребовалась. По словам подполковника полиции Борибуна Юсуксомбуна, расходы на медицинскую помощь иностранцам должна покрыть страховка компании-организатора тура, а если ее не хватит, компанию обяжут оплатить остаток из собственных средств.

Подполковник Юсуксомбун добавил, что туристы катались на слоне из сафари-парка Bangkaew Adventure Tour. По его словам, ранее животное никогда не проявляло агрессии в отношении людей. В состоянии гона слон также не находился. Причины произошедшего выясняются.

«Мы не знаем, что спровоцировало слона на агрессию. Возможно, причина кроется просто в настроении животного в тот момент», – заявил офицер.

 

 

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