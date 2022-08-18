Слон убил погонщика в провинции Пханг-Нга

Погонщик-махут погиб в провинции Пханг-Нга после того, как обезумевший из-за жары слон набросился на него и растерзал.

Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Сорасак Чанди из полицейского участка Такуа-Тхунга получил сообщение о происшествии на каучуковой плантации в тамбоне Тха-Йю около 11:30 утра среды, 17 августа.

Приехавшие по вызову полицейские и медики обнаружили на месте событий тело 32-летнего махута Супачая Вонгтвин с тяжелыми травмами. Погибший был сыном господина Тхаворна Вонгтвина, бывшего глава административной организации тамбона (OrBorTor) Кхок-Чарона.

В день происшествия погонщик привел 20-летнего слона по кличке Понг-Пэнг на плантацию для работы. Однако погода утром была очень жаркая, что вывело слона из себя, и он набросился на господина Вонгтвина.

В момент прибытия на плантацию полиции, медиков и специалистов Департамента животноводства слон находился примерно в 500 м от тела убитого им погонщика. Его усыпили выстрелом из транквилизаторного ружья, сейчас животное находится под присмотром специалистов.