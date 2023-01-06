Слон Его Величества. Новый корабль ВМФ Таиланда получил имя HTMS Chang

Новый десантный корабль ВМФ Таиланда, который моряки должны принять в состав флота в апреле этого года, получил название HTMS Chang, то есть Корабль Его Королевского Величества «Слон». Торжественная церемония прошла 4 января на верфи в Шанхае, где по заказу тайской стороны строится этот универсальный десантный корабль-вертолетоносец проекта 071Е, экспортной версии китайского класса плавучих доков «Циньчэньшань» (Yuzhao).

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Церемонию присвоения имени новому кораблю провела Аранья Сирисават, супруга адмирала Тхалонгсака Сирисавата, заместителя командующего ВМФ Таиланда. Сам адмирал тоже присутствовал на мероприятии, сообщает Bangkok Post со ссылкой на источники, но не рассказывает ничего о самой церемонии и связанных с ней традициях. Зато поговорить можно об именах тайских боевых кораблей, чем мы дальше и займемся.

Новый корабль был назван «Слоном», но как указывает Bangkok Post, не в честь непосредственно животного, а в честь острова Чанг в Сиамском заливе. Решение о присвоении имени принял Его Величество Король Рама Х. В Таиланде, как и во многих странах, боевые корабли имеют перед именем префикс-аббревиатуру, говорящую об их статусе. Тайское HTMS означает «Корабль Его Тайского Величества».

Новый боевой военно-морской «Слон» Его Величества – действительно внушительный по габаритам корабль. Его длина составляет 213 м, то есть более двух футбольных полей, а ширина – 28 м. Водоизмещение – 20 тыс. т, осадка – 17 м, максимальная скорость – 25 узлов, дальность автономного хода – 10 тыс. морских миль. То есть тайский «Слон», будь на то воля Его Величества, мог бы сам дойти до Владивостока и вернуться назад в Саттхахип, но ходить одному – не его профиль. Вооружение для него предусмотрено тоже оборонительное, поскольку его задачи – шире и сложнее, чем просто вести огонь по кому-то.

Десантные корабли, такие как HTMS Chang, в разных странах именуются по-разному, поскольку это многофункциональные суда. Они могут высаживать на сушу воинские части с бронетехникой (тайский «Слон» способен нести шесть рот морпехов), принимать вертолеты, служить командным центром и плавучим госпиталем.

Когда два подобных корабля планировала заказать Россия, то именовала их вертолетоносцами.

В Таиланде плавучие доки-амфибии актуальны для спасательно-гуманитарных миссий в прибрежных районах. Как раз с такой учебной задачей сейчас находится на Пхукете HTMS Ang Thong, десантник класса Endurance сингапурской постройки, служащий в ВМФ Таиланда с 2012 года.

Сам же новый HTMS Chang должен заменить одноименное судно, верой и правдой служившее Его Величеству до 2012 года, а затем ставшее искусственным рифом у острова Чанг.

Возвращаясь к именам судов, следует сказать, что тайские моряки, как и их коллеги из других стран, серьезно относятся к именованию кораблей и придерживаются в этом давних традиций.

В основном имена у кораблей Его Величества географические, но не только. Bangkok Post пишет, что десантные суда называют в честь тайских островов. Действительно, сейчас в составе ВМФ таких судов три – упомянутый HTMS Ang Thong, а также HTMS Surin и HTMS Sichang.

При этом имя HTMS Phuket носит патрульный корабль. И что иронично – класса Чонбури. Его предшественник с аналогичным именем, комиссованный в 1975 году, был торпедной лодкой. Объяснение будет в конце статьи.

Фрегаты, главную ударную силу тайского флота, называют в честь рек. Сейчас интересы Его Величества в Андаманском море и Сиамском заливе охраняют HTMS Chao Phraya, HTMS Bang Pakong, HTMS Kraburi, HTMS Saiburi и HTMS Prasae.

Впрочем, не все имена речные, поскольку речь все же идет о главных боевых кораблях ВМФ Таиланда. Новейший из фрегатов – HTMS Bhumibol Adulyadej, названный в честь Рамы IX, построенный в Южной Корее в соответствии с современными стелс-стандартами и принятый в состав флота в 2019 году. Еще два названных в честь сиамских правителей фрегата – HTMS Naresuan и HTMS Taksin.

Тайские корветы также носят королевские и исторические имена. Bangkok Post пишет, что их называют в честь столиц государств, располагавшихся на территории нынешнего Таиланда (HTMS Sukhothai), но это едва ли единственная модель именования. Главный корвет ВМФ – HTMS Ratanakosin, также во флоте есть HTMS Kamronsin, HTMS Thayanchon, HTMS Longlom.

Патрульные корабли именуются в честь прибрежных провинций – HTMS Pattani, HTMS Naratiwat, HTMS Songkla, HTMS Chonburi, HTMS Phuket. Так что Пхукету, пусть он и остров, повезло быть представленным во флоте не медлительным лпавучим доком или судном снабжения, а стремительным ударным кораблем.

При этом имена островов Самуи и Симиланы носят вспомогательные суда снабжения, к которым десантники (плавучие доки) гораздо ближе, чем к ударным кораблям. Имя HTMS Thalang было присвоено минному тральщику. А живописный остров Липе дал имя буксиру – HTMS Lipe.

Наконец, единственный тайский авианосец флота – HTMS Chakri Naruebet, то есть «Династия Чакри». И здесь ни вопросов, конечно, нет ни у матросов, ни у контр-адмиралов. Как еще назвать флагман?