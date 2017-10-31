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Сломавшийся автобус заблокировал движение по тоннелю у Central Festival

Движение транспорта по Bypass Rd. от ночного рынка Naka Market и до Big C было затруднено вчера вечером из-за сломавшегося в тоннеле автобуса.

Шела Рива

31 Октября 2017 12:03:18

Фото: Полиция Вичита
Фото: Полиция Вичита

Как подтвердил «Новостям Пхукета» капитан Сирипонг Вонгсонпет из полиции Вичита, автобус сломался на выезде из тоннеля около 19:15 и отбуксировать его с проезжей части удалось только через час. В результате на Bypass Rd. образовалась пробка протяженностью не менее километра.

«Автобус выглядел совершенно новым снаружи, но двигатель – это была уже совсем другая история. Многие из туристических автобусов именно такие», – заявил капитан.

Офицер не уточнил, какой компании принадлежал автобус и будут ли приняты меры в отношении владельцев транспортного средства, не обеспечивших ему своевременное техническое обслуживание.

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