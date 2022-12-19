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Слет владельцев Honda Goldwing принес Пхукету 14 млн бат

Пхукетский офис Департамента PR (PR Phuket) сообщил о том, что прошедший одновременно с карнавалом в Патонге слет владельцев мотоциклов Honda Goldwing принес в финансовом выражении 14 млн бат.

Новости Пхукета

19 Декабря 2022, 03:18 PM
Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Владельцы мотоциклов Honda Goldwing из 12 стран провели три дня на Пхукете. Фото: PR Phuket

Участие в мероприятии Wingers Camaraderie Ride 2022, проходившем с 16 по 18 декабря, приняли более 200 мотоциклистов из 12 стран и территорий, включая Таиланд, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Бруней, Лаос, Мьянму, Китай, Гонконг, Швецию, Италию и США.

Встреча завершилась праздничным ужином в Boat Lagoon Resort, на который приехал только что назначенный на остров новый вице-губернатор Данай Сунантарод, сменивший Пичета Панапонга.

Также байкерам присоединились директор пхукетского офиса Минтуризма Рачадапорн Оин и заместитель главы административной организации Пхукета (OrBorJor, РРАО) Тхивад Сидокбуаб.

Одной из целей проведения мероприятия на Пхукете была популяризация западного побережья Таиланда как места для мотопутешествий, заявили официальные лица Пхукета.

В сообщении властей это называется «новым измерением туризма», хотя популяризацией андаманского побережья среди мотопутешественников еще несколько лет назад занимался местный офис Туристического управления Таиланда (ТАТ), которым тогда руководила Анома Вонгъяй, занявшая позже пост директора ТАТ в Москве.

В частности, мотоциклетные маршруты южного Таиланда рекламировались среди российских мотопутешественников.

 

 

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