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Следы крокодила обнаружили на пляже Банг-Тао

Охота на крокодила, замеченного у побережья Пхукета, вошла в новую фазу после того, как следы лап хищника обнаружили на пляже Банг-Тао.

Новости Пхукета

27 Июля 2018 14:03:06

Фото: Маан Самран
Фото: Маан Самран

Обнаружение следов крокодила на Банг-Тао подтвердил 26 июля вице-губернатор Пхукета Тхаворнват Конгкэу. По его словам, специалисты уже установили в соответствующем районе восемь клеток-ловушек. Поиск крокодила ведется как наземными командами ловцов, так и с воздуха при помощи дронов.

«На пляже по-прежнему много туристов, так что официальные лица дежурят там, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих», – заявил вице-губернатор.

«Мы планируем поймать этого крокодила в ближайшее время», – добавил он.

Вице-губернатор указал, что крокодила мог привести на сушу голод. Именно по этой причине клетки-ловушки с наживкой могут быть эффективными.

«Это лучший способ поймать крокодила и не допустить вреда туристическому имиджу Пхукета», – заявил господин Конгкэу.

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