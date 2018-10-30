Следующий торгово-развлекательный комплекс Central откроется у пляжа Банг-Тао

Крупнейший розничный конгломерат Таиланда Central Group подтвердил наличие планов по открытию торгово-развлекательного центра под открытым небом у пляжа Банг-Тао.

Новости Пхукета

30 Октября 2018, 10:18 AM

Иллюстрация: Bangkok Post / Central Group

Комплекс Porto de Phuket на 50 раях земли в Банг-Тао должен открыться к концу следующего года, инвестиции в проект составят около 1 млрд бат, пишет газета Bangkok Post.

Информацию о наличии планов столичной газете подтвердили старший вице-президент группы по развитию корпоративного бизнеса Лертвит Пумипитак и вице-президент Central Food Retail Co (CFR) Ник Райтмайер. Именно CRF является оператором супермаркетов Tops и всех фудкортов Food Hall в торгово-развлекательных комплексах группы.

Как рассказал господин Райтмайер, строительство Porto de Phuket будет разделено на две фазы. Первый этап предполагает возведение комплекса под открытым небом на 20 раях земли. Комплекс будет включать рынок Phuketian Mercado и фудкорт Food Hall с кафе, барами и ресторанами. Также предполагается, что в Porto de Phuket будет опробован новый формат магазинов Supersports, Power Buy, B2S и FamilyMart.

«Porto de Phuket обладает большим потенциалом, поскольку в этой части острова представлены лишь единицы розничных сетей, а рынок кондоминиум и отельных вилл демонстрирует значительный рост», – пояснил в беседе с Bangkok Post господин Пумипитак.

При этом, по словам старшего вице-президента Central, публика в Чернг-Талей отчается более высокой платежеспособностью, нежели в других частях острова. Размер среднего чека – около 4 тыс. бат против 3 тыс. в прочих районах.

Господин Пумипитак ожидает, что ежегодно через Porto de Phuket будут проходить не менее 3 млн туристов, при этом поток в выходные будет вдвое выше, чем в будни (12 тыс. клиентов против 6 тыс.). Судя по всему, речь идет о среднем показателе за год, без деления на низкий и высокий сезоны.