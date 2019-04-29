Следовавший с Пхукета в Краби минивэн с туристами вылетел с дороги

Направлявшиеся с Пхукета в Ао-Нанг индийские туристы попали в аварию незадолго до прибытия в пункт назначения. Серьезных травм никто не получил.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о ДТП с участием туристического микроавтобуса поступило в полицию Ао-Нанга около 11:00 утра воскресенья, 28 апреля. Согласно сообщению, минивэн Toyota темно-серого цвета вылетел с проезжей части и застрял у кромки воды небольшого пруда, известного среди местных жителей под названием Нонг-Тхале.

В момент аварии в салоне микроавтобуса находились пять туристов из Индии, управлял транспортным средством 25-летний тайский водитель Оча Унтенг. Аварию он объяснил тем, что асфальт на дороге был мокрым после дождя.

Никто из туристов в ходе ДТП не пострадал. От посещения больницы иностранцы отказались.