Следователи DIS начали проверку компаний, занимающихся морскими экскурсиями

Департамент специальных расследований (DSI) начал проверку пхукетских туркомпаний, занимающихся морскими экскурсиями. Следователи пытаются выявить принадлежащие иностранцам фирмы, номинально оформленные на тайских граждан.

Иккапоп Тхонгтуб

В четверг, 28 ноября, следователи DSI совместно с сотрудниками Морского департамента и туристической полиции Пхукета провели инспекцию на пирсе Asia Marina в Рассаде. Официально визит позиционировался как проверка соблюдения стандартов безопасности на морском транспорте, однако подполковник DSI Чарон Бунсин отметил, что ревизоров интересует и вопрос о том, кто на самом деле владеет теми или иными компаниями, занимающимися морскими экскурсиями.

«В ходе вчерашней инспекции мы не выявили каких-либо компаний, принадлежащих иностранцам, но мы продолжим расследование на основе информации от профильных официальных ведомств. Мы обнаружили некоторые подозрительные вещи и полагаем, что некоторые из компаний могут управляться номиналами [тогда как на деле ими руководят иностранца]. DSI вернется и проведет более глубокое расследование», – заявил подполковник Бунсин.

В инспекции также принимал участие глава Управления туристического бизнеса и регистрации гидов по второму региону Атхипхонг Сенгсин. Господин Сенгсин отметил, что его ведомство интересует вопрос о нелицензированных гидах. Согласно законодательству Таиланда, работать туристическим гидом может только гражданин страны, причем лишь имеющий соответствующую лицензию.

Как подчеркнул господин Сенгсин, только компетентные гиды с официальной лицензией могут обеспечить безопасность туристов на экскурсиях и оставить у них положительные впечатления об отдыхе в Таиланде.

По результатам инспекции 28 ноября ревизоры пришли к выводу, что на борту всех проверенных судов имеется необходимое спасательное оборудование, все пассажиры отправляются на экскурсии в спасательных жилетах, количество пассажиров соответствует разрешенной вместимости лодок, капитаны имеют необходимые лицензии.

Как добавил глава пхукетского офиса Морского департамента, ежедневно через оновные туристические пирсы Пхукета (Чалонг, Тха-Рыа, Ао-По, Рассада) проходят около 3-4 тыс. человек. При этом майор туристической полиции Эккачай Сири добавил, что около 80% всех посещающих Пхукет туристов в какой-то момент поднимаются на борт катера, яхты, парома или другого судна.