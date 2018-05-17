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След пропавшей на Самуи россиянки привел на Пхукет

Пхукетская полиция подключилась к поискам россиянки Инны Обуховой, которая пропала на Самуи в апреле. В настоящий момент правоохранители проверяют информацию о том, что женщину видели в Phuket Boat Lagoon в пятницу, 11 мая.

Новости Пхукета

17 Мая 2018 11:37:37

Родственники и друзья Инны Обуховой полагают, что она может находится на Пхукете. Фото: Розыск Инны Обуховой на Самуи / ВКонтакте
Родственники и друзья Инны Обуховой полагают, что она может находится на Пхукете. Фото: Розыск Инны Обуховой на Самуи / ВКонтакте

Поиски 39-летней россиянки Инны Обуховой начались 24 апреля, когда она не вернулась в Благовещенск с острова Самуи, где отдыхала по туристической путевке. Родственники женщины создали в социальных сетях группу «Розыск Инны Обуховой на Самуи» для сбора информации и координации усилий. Там же были опубликованы имеющиеся данные о том о том, как именно пропала женщина.

Согласно информации из группы, госпожа Обухова отдыхала в отеле Centra by Centara Coconut Beach Resort Samui. В последний раз ее видели во второй половине дня 21 апреля. После этого туристка в гостинице не появлялась. С собой она забрала из номера только деньги и паспорт, оставив все остальные личные вещи внутри. При этом разрешение на пребывание в Таиланде должно было истечь у госпожи Обуховой еще в прошлую субботу, 12 мая.

Поиски на Самуи и расклейка листовок не помогли найти женщину. Через несколько дней после пропажи на остров прибыл отец госпожи Обуховой, но ему удалось лишь забрать личные вещи дочери, которые она оставила в гостинице.

Посольство России в Таиланде было поставлено в известность о пропаже россиянки, но по состоянию на 27 апреля (когда с дипмиссией связался телеканал НТВ) информации о месте ее нахождения не имело.

Согласно последней публикации в группе «Розыск Инны Обуховой на Самуи», в пятницу, 11 мая, женщину заметили на территории пхукетской марины Boat Lagoon. Пропавшую якобы увидел один из охранников комплекса.

В штабе полиции по восьмому региону подтвердили, что информация от охранника Boat Lagoon была получена ими вчера, 16 мая, то есть пять дней спустя после того, как россиянку предположительно видели в марине. В настоящий момент полицейские проверяют записи с камер видеонаблюдения. Отец Ирины Обуховой до сих пор находится в Таиланде.

В изначальном сообщении о пропаже россиянки указывается, что ее рост – 174 см, цвет волос – русый. Информация об особых приметах и одежде отсутствует. По словам родственников, женщина имеет «небольшие проблемы с памятью», транспорт не водит, иностранными языками не владеет, интересуется буддизмом и медитациями, алкоголем и наркотиками не увлекается.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поисках, пожалуйста, позвоните по телефону 080-8928548 или 094-9121135.

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