Скутер столкнулся с микроавтобусом в Кату

О дорожной аварии на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату cообщил в районе 23:20 спасатель Чукиат Аюперм. Согласно его публикации, скутер и пассажирский микроавтобус столкнулись примерно в 22:45 у офиса компании Phuket Seahorse.
На фото указанное место опознается как зона для разворота у дороги, отходящей от Phra Phuket Kaew Rd. к автошколе Chotima Driving School. На снимках видно разбитый скутер Honda и микроавтобус Toyota с желтыми номерами коммерческого транспорта. Последний сфотографирован сзади, поэтому повреждения на нем не видны.
В результате аварии пострадал мужчина, ехавший на скутере. Ни имя, ни возраст, ни национальность неизвестны. Травмы мотоциклиста ограничились ссадинами, от госпитализации он отказался. Сотрудников полиции на фото с места ДТП не видно.