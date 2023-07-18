Скутер столкнулся с микроавтобусом в Кату

Один человек пострадал в дорожной аварии с участием скутера и микроавтобуса, произошедшей вечером 17 июля на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

Новости Пхукета

18 Июля 2023, 01:04 AM

Скутер и микроавтобус столкнулись в зоне для разворота у автошколы Chotima Driving School. Фото: Chukiat Ayuperm