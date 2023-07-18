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Скутер столкнулся с микроавтобусом в Кату

Один человек пострадал в дорожной аварии с участием скутера и микроавтобуса, произошедшей вечером 17 июля на шоссе Phra Phuket Kaew Rd. в Кату.

Новости Пхукета

18 Июля 2023, 01:04 AM
Скутер и микроавтобус столкнулись в зоне для разворота у автошколы Chotima Driving School. Фото: Chukiat Ayuperm

Скутер и микроавтобус столкнулись в зоне для разворота у автошколы Chotima Driving School. Фото: Chukiat Ayuperm

О дорожной аварии на Phra Phuket Kaew Rd. в Кату cообщил в районе 23:20 спасатель Чукиат Аюперм. Согласно его публикации, скутер и пассажирский микроавтобус столкнулись примерно в 22:45 у офиса компании Phuket Seahorse.

На фото указанное место опознается как зона для разворота у дороги, отходящей от Phra Phuket Kaew Rd. к автошколе Chotima Driving School. На снимках видно разбитый скутер Honda и микроавтобус Toyota с желтыми номерами коммерческого транспорта. Последний сфотографирован сзади, поэтому повреждения на нем не видны.

В результате аварии пострадал мужчина, ехавший на скутере. Ни имя, ни возраст, ни национальность неизвестны. Травмы мотоциклиста ограничились ссадинами, от госпитализации он отказался. Сотрудников полиции на фото с места ДТП не видно.

 

 

 

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