Скутер протаранил припаркованный грузовик с арматурой на Пхукете

Полиция Пхукет-Тауна получила информацию об аварии в районе главного магазина SuperCheap примерно в 9:15 утра 12 октября. В сообщении говорилось о скутере Honda PCX, который врезался в припаркованный на обочине грузовик с полным полуприцепом металлической арматуры. Водитель, несмотря на наличие полнолицевого шлема, получил тяжелые травмы.
Прибывшие на место событий врачи скорой помощи из муниципалитета Рассады и Mission Hospital оказали пострадавшему первую помощь, после чего отвезли в вышеупомянутую больницу. На фото видно, как 36-летнему Сутхи Кхопайбуну накладывают корсет на шею, также заметно кровотечение из носа и много крови на асфальте.
Водитель грузовика, 40-летний Прасерт Тхонглуан, рассказал, что к моменту аварии его тягач Isuzu уже час стоял на обочине. Мужчина утром доставил по адресу несколько тонн арматуры и ждал разгрузки. К счастью, груз был уложен грамотно, острый металл не выходил за габариты транспортного средства.
Полиция ничего не сказала о том, что помешало господину Кхопайбуну вовремя заметить фуру и объехать ее. Удар в заднюю часть полуприцепа был достаточно сильным, чтобы скутер Honda PCX застрял там и остался стоять, когда сам господин Кхопайбун уже лежал на земле.