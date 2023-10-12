Скутер протаранил припаркованный грузовик с арматурой на Пхукете

Мужчина в возрасте 36 лет был госпитализирован с тяжелыми травмами после того, как врезался на скутере в стоявший на обочине дороги тягач с полным полуприцепом арматуры. К счастью, груз был уложен грамотно, и острый металл не выступал за габариты транспортного средства. Полиция пока не сказала, что могло стать причиной аварии. В отличие от большинства других подобных инцидентов, это столкновение произошло в светлое время суток.

Иккапоп Тхонгтуб

Таец на Honda PCX врезался в припаркованную фуру с арматурой недалеко от большого SuperCheap в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Таец на Honda PCX врезался в припаркованную фуру с арматурой недалеко от большого SuperCheap в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Таец на Honda PCX врезался в припаркованную фуру с арматурой недалеко от большого SuperCheap в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Таец на Honda PCX врезался в припаркованную фуру с арматурой недалеко от большого SuperCheap в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Таец на Honda PCX врезался в припаркованную фуру с арматурой недалеко от большого SuperCheap в Рассаде. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила информацию об аварии в районе главного магазина SuperCheap примерно в 9:15 утра 12 октября. В сообщении говорилось о скутере Honda PCX, который врезался в припаркованный на обочине грузовик с полным полуприцепом металлической арматуры. Водитель, несмотря на наличие полнолицевого шлема, получил тяжелые травмы.

Прибывшие на место событий врачи скорой помощи из муниципалитета Рассады и Mission Hospital оказали пострадавшему первую помощь, после чего отвезли в вышеупомянутую больницу. На фото видно, как 36-летнему Сутхи Кхопайбуну накладывают корсет на шею, также заметно кровотечение из носа и много крови на асфальте.

Водитель грузовика, 40-летний Прасерт Тхонглуан, рассказал, что к моменту аварии его тягач Isuzu уже час стоял на обочине. Мужчина утром доставил по адресу несколько тонн арматуры и ждал разгрузки. К счастью, груз был уложен грамотно, острый металл не выходил за габариты транспортного средства.

Полиция ничего не сказала о том, что помешало господину Кхопайбуну вовремя заметить фуру и объехать ее. Удар в заднюю часть полуприцепа был достаточно сильным, чтобы скутер Honda PCX застрял там и остался стоять, когда сам господин Кхопайбун уже лежал на земле.