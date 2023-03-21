Скрывшегося с места ДТП водителя нашли и будут судить по уголовному делу

Шеф полиции Чалонга полковник Эккарат Плайдуанг подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его сотрудники все же разыскали водителя автомобиля, который 4 марта сбил мотоциклистку у Fisherman Way в Раваи и уехал с места событий. Неназванный шофер уже урегулировал вопрос компенсации с пострадавшей, но и уголовные обвинения в связи с ДТП ему тоже предъявлены.

Новости Пхукета

21 Марта 2023, 08:54 AM

Авария у Fisherman Way в Раваи в ночь на 4 марта. Фото: Aroon Solos