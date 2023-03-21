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Скрывшегося с места ДТП водителя нашли и будут судить по уголовному делу

Шеф полиции Чалонга полковник Эккарат Плайдуанг подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его сотрудники все же разыскали водителя автомобиля, который 4 марта сбил мотоциклистку у Fisherman Way в Раваи и уехал с места событий. Неназванный шофер уже урегулировал вопрос компенсации с пострадавшей, но и уголовные обвинения в связи с ДТП ему тоже предъявлены.

Новости Пхукета

21 Марта 2023, 08:54 AM
Авария у Fisherman Way в Раваи в ночь на 4 марта. Фото: Aroon Solos

Авария у Fisherman Way в Раваи в ночь на 4 марта. Фото: Aroon Solos

Авария у Fisherman Way произошла сразу после полуночи 4 марта. Инцидент был зафиксирован камерами уличного видеонаблюдения, позже к нему привлек внимание глава Раваи Арун Солос.

На видео видно, как движущийся по Wiset Rd. автомобиль сбивает скутер Honda Click и уезжает с места событий. На мотоцикле в момент происшествия находилась 24-летняя Пичайя Пенгпрапай, получившая в результате падения легкие травмы.

В беседе с The Phuket News и «Новостями Пхукета» полковник Плайдуанг подтвердил, что по состоянию на 20 марта водитель был задержан. Шофер выплатил компенсацию пострадавшей женщине, но по факту ДТП также возбуждено уголовное дело.

Полковник Плайдуанг не раскрыл никаких подробностей аварии и задержания уехавшего с места ДТП водителей. Какая-либо информация о личности водителя отсутствует, равно как неизвестна и дата его ареста, который был произведен явно не по горячим следам, а минимум через несколько дней, если не две с лишним недели.

На видео с камер CCTV видно, что в момент аварии автомобиль не держался в полосе, а ехал, частично занимая две. Очевидно, что в связи с поздним моментом ареста полиция не имела возможности проверить, насколько трезв был шофер в момент происшествия.

 

 

 

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