Скорую помощь с наркотиками из Исана перехватили в Бангкоке

Полиция задержала двоих тайских граждан, занимавшихся поставками метамфетамина в Бангкоке с северо-востока Таиланда, и намерена обратиться за ордерами на арест еще трех подозреваемых, двух мужчин и женщины. Банда примечательна тем, что в их распоряжении имелись машина скорой помощи и пикап спасателей, которые и использовались для беспрепятственной доставки наркотиков в столицу.

Новости Пхукета

Полиция задержала двух членов банды, перевозившей наркотики на скорой помощи, и ищет еще минимум трех. Фото: Bangkok Post

Полиция задержала двух членов банды, перевозившей наркотики на скорой помощи, и ищет еще минимум трех. Фото: Bangkok Post

Как рассказал начальник полиции по первому региону генерал-лейтенант Джирапхат Пхумджит, скорая помощь с наркотиками была перехвачена на Soi Hathairat 39 в бангкокском районе Мин-Бури в понедельник, 6 июня. Полицейские изъяли 2,25 млн содержащих метамфетамин таблеток (яба) и арестовали двоих курьеров – неких Сомпонга и Пхиттхавата, сообщила Bangkok Post (фамилии не указаны). Задержанные мужчины находились в пикапе, который шел в голове колонны.

В самом автомобиле скорой помощи, который вез наркотики, сидели супруги Джирают и Тхиппаван. Он, как сообщил генерал Пхумджит, успели погрузиться в третью машину (пикап), за рулем которого был пятый участник группы, известный под псевдонимом Айс. Эти три подозреваемых смогли скрыться от полиции, но скорая помощь в итоге попала в руки правоохранителей, как и головной автомобиль с Сомпонгом и Пхиттхаватом.

Согласно данным расследования, вскрытая группа курьеров несколько раз успешно доставляла наркотики из Исана на Центральные равнины, получая 150-300 тыс. бат за поездку на всех.

Последний рейс группа совершала из провинции Лой. Наркокурьеры выехали 5 июня и на трех машинах двинулись в столицу. Генерал Пхумджит не рассказал, как удалось выйти на автоколонну с наркотиками, но указал, что правоохранители намерены установить личность того, кто стоял за всей схемой.

Также генерал Пхумджит сообщил, что 7 июня провел встречу с начальниками полиции, медиками и спасателями, посвященную тому, чтобы пресекать использование машин скорой помощи и автомобилей служб спасения в криминальных целях.