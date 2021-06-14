Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd

Автомобиль скорой помощи потерял управление на Bypass Rd. и вылетел на разделительную полосу, где сперва столкнулся со столбом, а потом врезался в дерево.

Иккапоп Тхонгтуб

14 Июня 2021, 04:39 PM
Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Чалиау Тхайху из полицейского участка Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП у магазина Premium Putlet на Bypass Rd. около 1:30 ночи 14 июня.

Прибыв на место событий, полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили сильно поврежденный автомобиль скорой помощи, врезавшийся в дерево на разделительной полосе шоссе.

В момент аварии в машине находились водитель и две медсестры. Никто из них серьезных травм не получил, все повреждения ограничились ссадинами и царапинами.

Водитель рассказал полиции, что авария произошла, когда машина возвращалась в Thalang Hospital из Vachira Hospital, куда доставляла пациента.

По словам шофера, дорога была скользкой из-за дождя, дополнительно ситуацию усугублял сильный порывистый ветер. В итоге мужчина не справился с управлением.

В настоящий момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Решение об обвинениях в адрес водителя пока не принято.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Часть Патонга останется без электричества 15 июня
Четвертая смерть от COVID-19 зафиксирована на Пхукете
Житель Чалонга задержан за торговлю метамфетамином через Facebook
Бары и клубы Пхукета не откроются к 1 июля
Новый мэр Пхукет-Тауна озвучил приоритетные направления работы
На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп
Губернатор Пхукета попросил помощи в подготовке к открытию острова
На Пхукете за сутки не выявили новых случаев СOVID-19
Часть Камалы останется без электричества 11 июня
Часть Ко-Кэу останется 11 июня без электричества
На Пхукете выявили COVID-19 у иностранца на карантине
Два автомобиля столкнулись на шоссе, едва не сбив пешехода
Вакцина AstraZeneca прибыла на Пхукет
У братьев-подростков из Саку изъяли 25 тыс. таблеток метамфетамина
Водитель задержан после погони через весь Пхукет

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 