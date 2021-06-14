Автомобиль скорой помощи потерял управление на Bypass Rd. и вылетел на разделительную полосу, где сперва столкнулся со столбом, а потом врезался в дерево.

Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Скорая помощь попала в аварию на Bypass Rd. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Подполковник Чалиау Тхайху из полицейского участка Пхукет-Тауна получил сообщение о ДТП у магазина Premium Putlet на Bypass Rd. около 1:30 ночи 14 июня.

Прибыв на место событий, полицейские и спасатели Kusoldharm Foundation обнаружили сильно поврежденный автомобиль скорой помощи, врезавшийся в дерево на разделительной полосе шоссе.

В момент аварии в машине находились водитель и две медсестры. Никто из них серьезных травм не получил, все повреждения ограничились ссадинами и царапинами.

Водитель рассказал полиции, что авария произошла, когда машина возвращалась в Thalang Hospital из Vachira Hospital, куда доставляла пациента.

По словам шофера, дорога была скользкой из-за дождя, дополнительно ситуацию усугублял сильный порывистый ветер. В итоге мужчина не справился с управлением.

В настоящий момент полиция изучает записи с камер видеонаблюдения. Решение об обвинениях в адрес водителя пока не принято.