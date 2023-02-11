Сколько стоят международные школы на Пхукете. Отчет ISD за 2022 год

Международные школы Пхукета остаются относительно доступными на фоне аналогичных образовательных заведений как Азии, так и всего мира. В обоих случаях пхукетский ценник в 2022 году был чуть ниже среднего показателя по рынку, следует из ежегодного отчета International Schools Database (ISD).

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В 2022 году специалисты ISD проанализировали цены в 76 городах/локациях по всему миру, включая 24 в Азии и четыре конкретно в Таиланде. Из тайских локаций в список попали Пхукет, Паттайя, Бангкок и Чианг-Май.

В азиатском рейтинге Пхукет занял 17 место из 24, в международном – 52 из 76. Медианный показатель стоимости обучения в международной школе на Пхукете составил в прошлом году 8239 долл. за весь год. В батах по текущему курсу это составляет 277 тыс. бат (дальше все цены в батах). В качестве минимума в отчете ISD указаны 148 тыс. бат, в качестве максимума – 618 тыс., но это, скорее, единичный случай, который на графике указан отдельной точкой за пределами общего диапазона. В целом дорогая международная школа на Пхукете обойдется примерно в 350 тыс. бат за год.

Показатель Паттайи уже выше, медиана – 363 тыс. бат в год, то есть на уровне пхукетской дорогой школы. Но зато самая доступная школа Паттайи из отчета ISD дешевле пхукетской – 115 тыс.

В случае с Бангкоком эта тенденция даже усиливается. Медиана – 416 тыс. бат в год, но минимум – всего 85 тыс., а максимум – 873 тыс.

Желающие перебраться с детьми в Чианг-Май могут ориентироваться на 286 тыс. в среднем. Минимум – 130 тыс., то есть показатель на севере можно назвать более-менее пхукетским.

Самым дорогим во всем азиатском регионе по-прежнему является Китай, где цены выше в несколько раз. Медиана для Пекина – 1,2 млн бат в год, а для Шанхая – 1,1 млн. На фоне китайских запросов Сингапур только пятый с медианным показателем в 719 тыс. бат в год. Гонконг еще ниже – 591 тыс. по медиане.

Самые доступные международные школы стоит искать в Малайзии. Средний показатель по Куала-Лумпуру составляет аналог 169 тыс. бат в год, при этом минимум – всего 61 тыс. По этому показателю малайзийская столица исключительна, более доступных международных школ составители отчета ISD в Азии не нашли.

Также бюджетным вариантом может быть остров Бали, где медиана составляет 198 тыс. бат, а минимальный ценник – 90 тыс. Напомним, что на Пхукете международных школ даже за 100 тыс. бат в год нет, а ориентироваться следует минимум на 150 тыс. в качестве самого доступного варианта.

Полный набор данных ISD о ценах за 2022 год, а также самую разную дополнительную информацию можно найти непосредственно на сайте International-schools-database.com.